胡德堡基地2名穿制服軍人 深夜涉走私人口

兩名陸軍胡德堡基地現役軍人，涉嫌人口走私賺外快。(Fort Hood臉書)

兩名陸軍胡德堡(Fort Hood)基地的現役軍人，涉嫌在深夜穿制服進行人口走私賺外快，邊界巡邏局人員識破騙局後，兩人各面臨最高十年的監禁。

聯邦檢察官辦公室所公布的法庭文件指出，13日(周日)凌晨將近1時，一輛色轎車快速接近位於黑布倫維爾市(Hebbronville)的移民檢查站，快到檢查點的時候急煞車停住，檢查員看出車裡兩名男子都穿著軍服。這時檢查員叫司機把音響的聲量轉小，以便進行詢問。當檢查員問司機來自何處、開往何處時，司機回答是從德州南部邊境 的薩帕塔(Zapata)前往聖安東尼奧。

檢查員問司機，從薩帕塔到聖安東尼奧，取道黑布倫維爾是走遠路，司機回答是照衛星導航系統的指示來開車的。這就讓檢查員起了疑竇，因為人蛇對詢問路徑時最常用的藉口之一，就是被衛星導航帶到此處，於是檢查員叫司機把車停到一邊，並請同事前來共同搜查車輛。

當司機把車子的行李箱打開時，兩雙眼睛從箱裡跟檢查員對看，經過盤查發現那兩名偷渡客 都是墨西哥 公民，兩名軍人和兩名偷渡客都被逮捕。司機歐朋加蓋爾(Emmanuel Oppongagyare)在調查中與邊界巡邏局合作，坦承是受人委託在麥凱倫接應，把那兩名偷渡客載上車，當時已收了100元，到達聖安東尼奧時還會再收到一筆費用，委託的人要兩位軍人務必穿軍服，以減少被邊界巡邏局攔檢的機率。

另一名軍人聖喬伊(Ralph Gregory Saint-Joie)選擇緘口不語，但也被控人口走私。5月份從墨西哥偷渡進入美國被抓到的人有18萬，從目前的發展來看，到9月底聯邦會計年度結束時，偷渡客人數一定會超過2019年度創下的紀錄。