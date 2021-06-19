抨擊東家禁止她報導真相 FOX記者被開除

遭KRIV開除的荷克。（荷克／Instagram）

32歲的荷克（Ivory Hecker）因為在14日的實況連線中，批評東家KRIV（FOX 26）禁止她報導真相，並揚言控告整個公司，因此KRIV 15日決定將她革職。

荷克在連線時，利用轉場機會發言批評，雖然她馬上轉換話題，帶進下一則休士頓 氣溫即將暴增的新聞，但荷克威脅控告FOX News在內的整個福斯集團，因此隸屬於FOX News的KRIV 決定將她開除。

網路媒體Daily Beast報導，荷克將相關證據提供給右派團體「真理計畫」（Project Veritas），不過「真理計畫」先前已因侵犯個人資訊而遭推特 禁言。

根據真理計畫所公開的紀錄，荷克在與KRIV主管對話時，對方告知荷克「上面」要她不要再追比特幣 的新聞，並要她別再宣稱奎寧（hydroxychloroquine）能夠殺死新冠病毒，因為此事並無科學根據。

荷克告訴Daily Beast，她自從去年8月察覺KRIV是個胡言亂語的媒體後，早就決定要跟他們畫清界線，「而且我絕不會和FOX News妥協」。

KRIV則在發給Daily Beast的聲明中強調，荷克只不過是個心懷不滿的離職員工，為了增加知名度而公開散布不實陳述。