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莫名攻擊9歲女童 飆髒話男子被捕

休士頓訊
休士頓河橡區攻擊9歲女童男子已遭警方逮捕。(KPRC畫面截圖)
休士頓河橡區攻擊9歲女童男子已遭警方逮捕。(KPRC畫面截圖)

休士頓訊】休士頓著名的河橡區(River Oaks)東南邊，21歲女子帶著9歲表妹走路時遭陌生男子飆髒話，那人接著出拳打在9歲女孩臉上，視頻公布後暴徒已遭警方逮捕。

21歲的瑪麗亞岡薩雷茲(Maria Gonzalez)和9歲的表妹蘿蜜娜艾斯基諾(Romina Esquino)情同親姊妹，5月26日下午4時多，瑪麗亞到蘿蜜娜的學校去接她，然後兩人走路回蘿蜜娜的家，這段路程並不遠，蘿蜜娜跟在瑪麗亞身後20呎左右。她們走在西阿拉巴馬街(WestAlabama Street)上，看到迎面走來一名男子，還特意往右邊讓路。

KPRC電視台報導，那名男子接近兩人時開始咆哮，罵出一堆髒話，蘿蜜娜經過那人身邊時，促不及防的被那名男子一記重拳打在臉上，頓時發出一聲慘叫，瑪麗亞趕緊回頭抱住她，並向那人憤怒開罵，那名男子大搖大擺的揚長而去。一名路人停下來，把手機借給她們打電話報警，瑪麗亞向警察描述那人的長相和衣著，他的年齡約在30歲上下，有一頭棕金色的及肩長髮，留著金色的短鬍鬚。

出事地點旁邊的那座住宅裝有錄像機，警方取得錄像後在電視新聞上公布，並得到民眾舉報，本周已將那名男子逮捕，但還沒有公布他的身分。蘿蜜娜臉上有一塊3吋直徑的青紫，幸好沒有骨裂的傷勢，將來臉上也不至於留下傷痕。每個時代的人都說「世風日下，人心不古」，但過去幾十年來美國確實沒有像現在這樣「今非昔比」，街頭充滿憤怒與仇恨的言語和行動，隨機的暴力事件屢屢發生。

蘿蜜娜的母親指出，很難想像什麼樣的成年男子會向9歲的小孩施出這樣的毒手，而且是在毫無衝突的情況下發生，連這麼好的住宅區，放學走路回家竟會發生這樣的事件。她表示雖然學校離家只有一小段路，但現在上下學都自己開車接送，免得又發生類似問題。

休士頓 警察 美國

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