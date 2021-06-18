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州長參選人 現身匿名者Q活動

奧斯汀訊
艾倫威斯特有意逐共和黨2022年德州州長候選人提名。(Allen West臉書)
艾倫威斯特有意逐共和黨2022年德州州長候選人提名。(Allen West臉書)

【奧斯汀訊】共和黨德州分會主席艾倫威斯特(Allen West)宣布辭職，有意與艾伯特角逐黨內2022年州長候選人提名，他日前參加匿名者Q追隨者舉辦的活動，似乎是在尋求QAnon陰謀論團體的支持。

現任州長艾伯特已經宣布明年尋求連任，並且得到川普背書，所以政壇人士原先沒想到共和黨內部會有人出來挑戰，但威斯特14日(周一)晚間在「首府今夜」(Capital Tonight)收音機節目中指出，他近日內將會決定是否參加競逐。威斯特已在本月上旬辭去德州黨分會主席職務，將在7月11日離職。

威斯特原本是川普的死忠粉絲，去年11月川普敗選以後，他還召集了大規模活動，企圖替川普反敗為勝。如今川普公開支持艾伯特，讓威斯特把矛頭倒向川普和艾伯特。威斯特指出：「我是為神、為國家、為德州而服務，不是為川普服務，因此川普的背書對我而言無足輕重。」

威斯特是以陸軍中校的官階退伍，後來擔任過佛羅里達州聯邦眾議員，幾年前他遷居到德州，他對黨內的人士也會有嚴厲批評，也不怕跟同黨政府官員作對，去年夏季他把尋求連任的德州黨分會主席詹姆斯迪基(James Dickey)打敗，奪走了主席職位，威斯特已經多次對艾伯特州長嚴詞批評，他對艾伯特的施政相當不滿。

國殤節長周末，威斯特在達拉斯參加了匿名者Q追隨者舉辦的For God & Country Patriot Roundup活動並上台致詞，似乎是希望得到QAnon陰謀論團體的支持，活動的海報上有一頂牛仔帽，帽上印有匿名者Q的口號「WWG1WGA」，那是「一呼萬應」(Where we go one, we go all)的縮寫。當媒體詢問詳情時，威斯特指出：「我有自由發言的權利，那次大會的主題是「為國家、為神」，那正是我畢生致力的奉獻目標，我和陰謀論完全沒有關聯。」德州農業部長席德米勒(Sid Miller)和聯邦眾議員路易戈梅爾(Louie Gohmert)也參加了那項活動。

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