州長參選人 現身匿名者Q活動

艾倫威斯特有意逐共和黨2022年德州州長候選人提名。(Allen West臉書)

【奧斯汀訊】共和黨德州 分會主席艾倫威斯特(Allen West)宣布辭職,有意與艾伯特角逐黨內2022年州長候選人提名,他日前參加匿名者Q追隨者舉辦的活動,似乎是在尋求QAnon陰謀論團體的支持。

現任州長艾伯特已經宣布明年尋求連任,並且得到川普 背書,所以政壇人士原先沒想到共和黨內部會有人出來挑戰,但威斯特14日(周一)晚間在「首府今夜」(Capital Tonight)收音機節目中指出,他近日內將會決定是否參加競逐。威斯特已在本月上旬辭去德州黨分會主席職務,將在7月11日離職。

威斯特原本是川普的死忠粉絲,去年11月川普敗選以後,他還召集了大規模活動,企圖替川普反敗為勝。如今川普公開支持艾伯特,讓威斯特把矛頭倒向川普和艾伯特。威斯特指出:「我是為神、為國家、為德州而服務,不是為川普服務,因此川普的背書對我而言無足輕重。」

威斯特是以陸軍中校的官階退伍,後來擔任過佛羅里達州聯邦眾議員 ,幾年前他遷居到德州,他對黨內的人士也會有嚴厲批評,也不怕跟同黨政府官員作對,去年夏季他把尋求連任的德州黨分會主席詹姆斯迪基(James Dickey)打敗,奪走了主席職位,威斯特已經多次對艾伯特州長嚴詞批評,他對艾伯特的施政相當不滿。

國殤節長周末,威斯特在達拉斯參加了匿名者Q追隨者舉辦的For God & Country Patriot Roundup活動並上台致詞,似乎是希望得到QAnon陰謀論團體的支持,活動的海報上有一頂牛仔帽,帽上印有匿名者Q的口號「WWG1WGA」,那是「一呼萬應」(Where we go one, we go all)的縮寫。當媒體詢問詳情時,威斯特指出:「我有自由發言的權利,那次大會的主題是「為國家、為神」,那正是我畢生致力的奉獻目標,我和陰謀論完全沒有關聯。」德州農業部長席德米勒(Sid Miller)和聯邦眾議員路易戈梅爾(Louie Gohmert)也參加了那項活動。