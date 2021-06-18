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德州森林樂園 充滿障礙挑戰

陳德安
德州森林探險樂園充滿刺激娛樂。(Texas Tree Ventures)
德州森林探險樂園充滿刺激娛樂。(Texas Tree Ventures)

【休士頓訊】伍德蘭茲特區(the Woodlands)新開幕的「德州森林探險樂園」(Texas Tree Ventures) ，主要是體力活動的遊樂場，許多家長認為這才是孩子享樂的理想地點。

顧名思義，伍德蘭茲就是樹木很多的地方，剛開發完成的德州森林探險樂園，有約70種障礙和挑戰，這是比較需要體力和膽量的運動遊樂方式，有些還必須動腦筋才能成功越過，對整天面對電腦和手機的兒童與青少年，這裡提供另一種層面的趣味，讓很多家長覺得彷彿回到童年的時光，他們可以和孩子一起在這裡享受半日快樂的體驗。

這個遊樂園有三種不同高度的挑戰項目，最高的一層在樹頂之上，有飛鳥一般的視野；中間的一層讓人彷彿像猴子那樣在樹葉中穿梭，接近地面的那一層，終於讓有懼高症的人能比較安心的向前跨步。一般門票是6-12歲的兒童40元，超過12歲的每人45元，不到6歲的兒童不適合玩這些項目。

疫情期間須要預約時間才能入場，每名6-8歲的兒童須要一名成人伴隨同遊，9-12歲的兒童，每兩名須要一名成人伴隨同遊。13-15歲的少年每四人須要一名成人伴隨，但這名監護人只要身在園區即可，不須要跟著孩子一起活動。16-17歲的少年，須要成人簽署免責同意書。

樂園 德州 疫情

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