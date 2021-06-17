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德州做球 邀川普30日巡視邊境牆

編譯組／綜合報導
川普將於30日偕同德州州長艾伯特一道巡視美墨邊境牆。(WeBuildtheWorld)
川普將於30日偕同德州州長艾伯特一道巡視美墨邊境牆。(WeBuildtheWorld)

卸任總統川普15日表示，應德州州長艾伯特(Greg Abbott)之邀，他將在6月30日偕同艾伯特一道巡視美墨邊境牆。川普先前才為艾伯特背書，支持後者2022年角逐連任。

川普在聲明中再度批評現任總統拜登。川普強調，在他任內所建立的美國史上最堅不可催、極為安全的邊界防線，卻在拜登當上總統短短數周內變成美國有史以來最嚴峻的邊境危機，而且毫無挽回餘地。

華盛頓郵報等媒體指出，興建邊境牆是川普總統任內的主要承諾之一，但是從未完全兌現，新建的450哩界牆多數位於亞歷桑納州境內，越界問題最為嚴重的德州格蘭德河谷反倒淪為配角。

讓邊界牆再度浮上檯面的事件之一，包括艾伯特宣布，將以群眾募資的方式，讓德州自己的牆自己蓋。但是批評者抨擊，移民問題是聯邦權限，德州不應越線。另外，艾伯特還宣布，將沿美墨邊境新增居留處所，並動用德州警力逮捕越界移民，艾伯特表示詳細安排稍後將會公布。

堅定支持川普的艾伯特，先前已經多次槓上拜登領政的聯邦政府，聲稱聯邦的移民政策只是便宜了販運人口的卡特爾（cartel），還讓聲稱尋求政治庇護的人越界進入美國待審。相對於此，至5月底為止，艾伯特已經動員超過千名的德州公安警力與國民兵執行他的「孤星行動」（Operation Lone Star），嚇阻移民繼續進入美國領土。

 

德州 川普 美墨邊境

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