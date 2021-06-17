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伊娃古茲曼 突然宣布競逐州檢察長

陳德安
德州最高法院大法官伊娃古茲曼(左)宣布競逐州檢察長職位。(Eva Guzman推特)
德州最高法院大法官伊娃古茲曼(左)宣布競逐州檢察長職位。(Eva Guzman推特)

【奧斯汀訊】德州最高法院大法官伊娃古茲曼(Eva Guzman)突然宣布，競逐州檢察長職位，成為第二位向現任檢察長帕克斯頓挑戰的共和黨重量級人物，這是帕克斯頓沒有料到的黨內鬩牆局面。

帕克斯頓(Ken Paxton)過去幾年來涉嫌的貪腐事件，連黨內許多人也看不過去，德州土地委員會(Texas Land Commission)主席喬治 P.布希(George P. Bush)已經宣布加入黨內初選，企圖讓帕克斯頓根本到不了決選。伊娃古茲曼11日向德州風紀委員會(Texas Ethics Commission)呈遞競選申請書，正式宣布加入選戰，德州論壇報已取得副本。

伊娃古茲曼的政治顧問杜德利(Justin Dudley)指出，伊娃已有22年服務經驗，將爭取成為德州檢察長，為州民做更多的貢獻。為了競選新的公職，伊娃在7日宣布辭職，11日卸下大法官職位，她是在2009年成為大法官。伊娃古茲曼加入共和黨初選，給選局添了更多的變數。

45歲的布希是布希家族的新生代政治人物，他是前佛州州長傑布布希(Jeb Bush)的兒子。布希在6月2日宣布競逐時，嚴厲批評帕克斯頓操守不佳。帕克斯頓以拍川普馬屁為專長，川普敗選後他也聲稱選舉有舞弊，總統大位是被拜登偷走的，因此得到川普的青睞，原本川普是支持帕克斯頓競選連任，但現在出了喬治P布希和伊娃古茲曼，讓人揣測川普最後究竟會支持誰？

在民主黨方面，前蓋文斯頓市長喬賈沃斯基(Joe Jaworski)也將角逐檢察長職位。北德州著名的民權律師李梅瑞特(Lee Merrit)也將出馬，但他還沒有宣布以哪個黨派的身分競逐。

德州 川普 大法官

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