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德州動支2.5億 自建邊境牆

編譯組／綜合報導
艾伯特接受FOX專訪時，重申維護邊界安全的決心。（FOX）
艾伯特接受FOX專訪時，重申維護邊界安全的決心。（FOX）

德州州長艾伯特(Greg Abbott)16日宣布，德州將動支2.5億元新建自己的邊境牆。他還強調，如果拜登領導的聯邦政府不能保護美國邊界，那麼德州就只好自己來，以維護美國南方邊界的安全。達拉斯晨報指出，2.5億元的經費將來自德州刑事司法廳（Department of Criminal Justice）。

艾伯特表示，2.5億元的初期經費將用於僱用專案經理人與推動邊境界牆的初期工程。他並透露，德州版的邊境之牆將利用州有土地與募集到的私人土地，其他經費將部分來自於私人捐款。艾伯特因此強調，他個人的想法與各方意見都認定，只有德州人自己築牆才能保護自己。

艾伯特之後在接受立場鮮明的FOX專訪時還陳述，德州現下形同被移民「肆虐」（carnage），移民人數單是5月就已達到18萬人之眾。另外，邊境查獲的今年1至4月的吩坦尼類藥品更是激增了800%，艾伯特聲稱「這個量足以殺死2100萬個美國人」。

艾伯特強調，都是越過邊境的人，以及帶他們越境的集團，才會造成德州人的家園入侵，鄰里風險大增，人們每天都活在槍枝威脅之下。針對新建邊境界牆的爭議雖多，但艾伯特反駁，大家千萬別搞錯重點，因為現在面臨的邊界危機，全都是拜登政府所搞出來的。

不過，艾伯特的規劃卻面臨不少挑戰，除了德州資建圍牆是否干涉到聯邦的外交權限，還有德州之牆到底要蓋在哪裡，以及如何施工。艾伯特日前宣布打算新建德州版邊牆時，並未說明經費來源，因此引發諸多揣測。16日，艾伯特進一步說明細節。

類似的募款築牆募款活動已經不是第一次，之前由We Build The Wall發起的募款計畫，在德州南部新建三哩界牆，但其中一名發起人巴農（Steve Bannon）卻身陷醜聞，最後是川普在卸任總統前特赦了他。

德州 邊境 美國

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