我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

加密貨幣獲利可達60倍 專家:別投入老本

編譯組／綜合報導
加密貨幣是泡沫還是趨勢？（ABC 13）
加密貨幣是泡沫還是趨勢？（ABC 13）

 

自從比特幣（Bitcoin）2009年成形後，加密貨幣究竟是人為炒作的泡沫，或是下個世代的貨幣趨勢，爭議一直不斷。但隨著比特幣曾走揚至1兌6萬美元的高峰，再加上一些企業和國際信用卡發卡公司也開始接受加密貨幣，這種去中央化的貨幣也越來越引起注意。

 

但是加密貨幣的無拘無束，既是優點也是缺點，一方面任何國家或銀行都不能干涉加密貨幣運作，另方面也因為全球各地的人，只要能上網就能買賣，因此造成加密貨幣的波動非常大。

 

據休士頓ABC 13電視台報導，熱衷加密貨幣的Eric Gunther說，加密貨幣讓他腎上腺素大增，每次打開加密錢包時，他都會滿心期待，到底是漲了，還是跌了，又或持平。

 

Eric Gunther說，正因為加密貨幣還在發展當中，而且無拘無束，所以他才更想投資。他說，如果單純就是買來放著，而且不管高低一直持有，到最後就會跟不動產、黃金或債券一樣，讓你獲利60倍或更高。

 

但德州大學教授Cesare Fracassi則沒那麼樂觀，原因是加密貨幣起伏太大，投資人這一刻可能大賺，下一刻就血本無歸，所以最好的建議是，別把老本放進加密貨幣。而ABC 13的建議是，投資前應該做好功課，瞭解標的與其風險。

貨幣 投資 比特幣

上一則

德州供電吃緊 當局籲2600萬用戶 18日前節約用電

下一則

慈濟美國募款 助台抗疫

延伸閱讀

殖利率走低 那指創新高

殖利率走低 那指創新高
馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣付車款

馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣付車款

德州將允許銀行保管加密貨幣

德州將允許銀行保管加密貨幣
馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

馬斯克改口 特拉斯有條件接受比特幣交易

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率

比特幣4年來首度重大更新 提升交易效率
加密貨幣吸引人 愈來愈多美金融巨擘謹慎涉足

加密貨幣吸引人 愈來愈多美金融巨擘謹慎涉足

熱門新聞

蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
維州冰淇淋店近日推出「蟬寶寶聖代」走紅，外型逼真，許多民眾也從中發現了蟬可愛的一面。（Toby’s Homemade Ice Cream提供）

維州冰店「蟬寶寶聖代」日銷上百份 消費者：外型逼真

2021-06-10 15:44
伊州即日起全面開放，餐館、商店處處可見人潮，醫師呼籲未接種疫苗者仍應提高警覺防範感染。(特派員黃惠玲/攝影)

專家疾呼：全面開放後 未接種者染疫風險更高

2021-06-11 13:47
許多民眾習慣在出門較長時間時，委託朋友或親戚入住並照看房子，芝加哥一名屋主卻因此趕不走友人，且屋內被弄得亂七八糟(示意圖)。(pexels)

鳩占鵲巢？屋主託友人看屋遭強行占住

2021-06-15 15:27
一批青少年疑似路怒在百利大道和I-65號公路交叉口當街開打，用路人怨聲載道。 （圖：Ruby Jensen提供）

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

2021-06-11 18:33
林石鳳將孔水月取回毒販委託34萬元現金，拍照後傳到中國的負責單位，然後由對方將等值人民幣存入自己帳戶再轉給委託洗錢者的帳戶，接下來再匯至墨西哥。 (U.S District Court trial exhibit)

助販毒遞送洗錢現金2400萬 華婦判處40個月徒刑

2021-06-11 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知