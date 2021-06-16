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虛擬貨幣產業興起 德州允許銀行保管加密貨幣

編譯組／綜合報導
德州州長即將簽署虛擬貨幣法案。（Getty Images）
德州州長即將簽署虛擬貨幣法案。（Getty Images）

自新冠肺炎疫情發生開始，加密貨幣歷經巨大發展，如今，德州也正跟上潮流。

德州銀行廳（Texas Department of Banking）日前宣布，德州特許銀行（State-chartered）有權提供虛擬貨幣託管或保管服務。德州州長艾伯特（Abbott）也即將簽署「虛擬貨幣法案」（Virtual Currency Bill），讓德州成為全美第二個承認區塊鏈（Blockchain）和加密貨幣的州。

CNBC報導稱，加密貨幣市場價值在今年4月首次突破2兆元，許多公民和名人都對加密貨幣產生濃厚興趣。如今德州銀行將能進行加密銀行服務。

德州銀行廳助理總顧問Marcus Adams說，德州能走在加密貨幣熱潮前是好事。他告訴「晨間新聞」（Morning News），「德州看到虛擬貨幣產業興起，試圖超越它，並確保我們受監管的銀行能有競爭力。」

若有人持比特幣（Bitcoin）或其他虛擬貨幣，如Ethereum或Litecoin等股份，他們可將此一責任交給德州第三方銀行。銀行可如處理重要文件一樣，儲存密鑰副本，客戶也可將加密貨幣轉移到其中一家德州特許銀行。

德州銀行廳此一公告，是在艾伯特簽署虛擬貨幣法案前發布。德州將成為繼懷俄明州之後，第二個承認區塊鏈和加密貨幣的州。

艾伯特支持虛擬貨幣，此前他也分享多條推文支持該法案。他日前在推文中說「區塊鏈是德州需要參與蓬勃發展的行業，我剛剛簽署德州一項法案，替德州區塊鏈行業發展制定總體規劃。」

儘管銀行可扮演此一新角色，但評估風險管理後，並非所有銀行都能承擔。

虛擬貨幣 德州 懷俄明州

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