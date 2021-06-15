休士頓作家盛林 獲三毛散文獎

作家盛林在怡茗軒會文友。（賈忠提供）

【休士頓 訊】休士頓華文作協日前在高雅的「怡茗軒」茶館，慶祝休士頓作家盛林榮獲浙江省「三毛散文獎」大獎。

盛林旅居休士頓，2012年她的第一部作品「嫁給美國狼」，參加了世界日報 「大家來寫書」活動，由世界日報出版，之後盛林勤奮寫書，連續在大陸正式出版七部紀實文學作品，成為近幾年崛起的北美作家。

日前，盛林的新作「半寸農莊」，榮獲第三屆「三毛散文獎」散文集大獎，頒獎典禮在三毛故居浙江定海小沙村舉行。盛林原為杭州日報主任編輯，32年前，曾兩度採訪過三毛，此次獲得三毛獎殊榮，可謂美緣。「半寸農莊」描述簡單、樸素、寧靜的鄉村生活，作品細膩、可讀、優美，有深刻的人生思考，被中國作協副主席張抗抗稱為「現代版桃花源記」，被北美著名評論家陳瑞琳稱為現代版《瓦爾登湖》。