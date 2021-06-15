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休士頓作家盛林 獲三毛散文獎

休士頓訊
作家盛林在怡茗軒會文友。（賈忠提供）
作家盛林在怡茗軒會文友。（賈忠提供）

休士頓訊】休士頓華文作協日前在高雅的「怡茗軒」茶館，慶祝休士頓作家盛林榮獲浙江省「三毛散文獎」大獎。

盛林旅居休士頓，2012年她的第一部作品「嫁給美國狼」，參加了世界日報「大家來寫書」活動，由世界日報出版，之後盛林勤奮寫書，連續在大陸正式出版七部紀實文學作品，成為近幾年崛起的北美作家。

日前，盛林的新作「半寸農莊」，榮獲第三屆「三毛散文獎」散文集大獎，頒獎典禮在三毛故居浙江定海小沙村舉行。盛林原為杭州日報主任編輯，32年前，曾兩度採訪過三毛，此次獲得三毛獎殊榮，可謂美緣。「半寸農莊」描述簡單、樸素、寧靜的鄉村生活，作品細膩、可讀、優美，有深刻的人生思考，被中國作協副主席張抗抗稱為「現代版桃花源記」，被北美著名評論家陳瑞琳稱為現代版《瓦爾登湖》。

「三毛散文獎」由浙江省作家協會、舟山文聯舉辦，以台灣作家三毛命名，每兩年舉辦一屆，面向全球華語作家，最高獎金5萬元，獎金總額為50萬元。第三屆三毛散文獎評選範圍為2018年至2019年期間，公開出版的漢語散文集和公開發表的單篇散文作品，於2020年4月20日啟動，截止去年10月底，共收到參評作品607件，其中散文集216部、單篇散文391篇，全球參賽作家達六百多人。

盛林在創作基地植樹留念。（賈忠提供）
盛林在創作基地植樹留念。（賈忠提供）
盛林獲獎作品「半寸農莊」的頒獎詞。（賈忠提供）
盛林獲獎作品「半寸農莊」的頒獎詞。（賈忠提供）
三毛紀念館存放著她生前多幅照片。（賈忠提供）
三毛紀念館存放著她生前多幅照片。（賈忠提供）
盛林榮獲「三毛散文獎」大獎。（賈忠提供）
盛林榮獲「三毛散文獎」大獎。（賈忠提供）
三毛散文獎的創作基地。（賈忠提供）
三毛散文獎的創作基地。（賈忠提供）

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