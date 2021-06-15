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奧斯汀中文學校「僑夏趣」 完美落幕

奧斯汀訊
學生在線上學習台灣文化知識與身體律動。（奧斯汀中文學校提供）
學生在線上學習台灣文化知識與身體律動。（奧斯汀中文學校提供）

【奧斯汀訊】奧斯汀中文學校舉辦的「僑夏趣」活動，日前完美落下帷幕，營隊設計為周末兩日的集中式課程，並大膽採用「一票到底、課程任選」的方式，為家長提供吃到飽的課程服務。課程內容包羅萬象、精采絕倫，從飲食、文化、漢字、台語、到藝術、律動，教師團隊拿出壓箱法寶，共同打造了令小朋友流連忘返、家長叫好叫座的精彩盛會。

主辦單位感謝家長和學生們的熱烈支持，僑夏趣開放報名兩天後就宣告額滿！營隊結束後更是佳評如潮，不僅學生們回味無窮，家長們更是意猶未盡。集中式的週末營隊模式深獲得家長肯定，週間忙於工作的家長終於有機會見證孩子們豐富多樣的課程，對本校行政團隊的效率以及簡化課堂連結的管理方式也大為讚許。錯過的家長們更是嘆聲連連，直呼下次要拿出搶演唱會門票的精神來搶報名！

奧斯汀中文學校感謝台灣僑委會的牽成，讓該校有機會藉由這次僑夏趣的活動探索各種不同領域的全新課程、挑戰不可能的任務，也讓海外莘莘學子驚艷於中華文化的博大精深與台灣文化的豐富多彩。參加僑夏趣課程後，海外遊子對華語的學習已超脫了語文的層次，而是生活的、心靈的、情感深處的連結。

學生在線上學習中華傳統文化知識。（奧斯汀中文學校提供）
學生在線上學習中華傳統文化知識。（奧斯汀中文學校提供）
學生在線上和老師們一起動手做烹飪。（奧斯汀中文學校提供）
學生在線上和老師們一起動手做烹飪。（奧斯汀中文學校提供）
本次僑夏趣開課老師及行政人員。（奧斯汀中文學校提供）
本次僑夏趣開課老師及行政人員。（奧斯汀中文學校提供）
本次僑夏趣開設了13門有趣的主題課。 （奧斯汀中文學校提供）
本次僑夏趣開設了13門有趣的主題課。 （奧斯汀中文學校提供）
學生在線上體驗手工藝術活動。（奧斯汀中文學校提供）
學生在線上體驗手工藝術活動。（奧斯汀中文學校提供）

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