奧斯汀中文學校「僑夏趣」 完美落幕

學生在線上學習台灣文化知識與身體律動。（奧斯汀中文學校提供）

【奧斯汀訊】奧斯汀中文學校舉辦的「僑夏趣」活動，日前完美落下帷幕，營隊設計為周末兩日的集中式課程，並大膽採用「一票到底、課程任選」的方式，為家長提供吃到飽的課程服務。課程內容包羅萬象、精采絕倫，從飲食、文化、漢字、台語、到藝術、律動，教師團隊拿出壓箱法寶，共同打造了令小朋友流連忘返、家長叫好叫座的精彩盛會。

主辦單位感謝家長和學生們的熱烈支持，僑夏趣開放報名兩天後就宣告額滿！營隊結束後更是佳評如潮，不僅學生們回味無窮，家長們更是意猶未盡。集中式的週末營隊模式深獲得家長肯定，週間忙於工作的家長終於有機會見證孩子們豐富多樣的課程，對本校行政團隊的效率以及簡化課堂連結的管理方式也大為讚許。錯過的家長們更是嘆聲連連，直呼下次要拿出搶演唱會門票的精神來搶報名！