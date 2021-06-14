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搶匪綁架 拍受害人駕照威脅

編譯組／綜合報導
警方公布的嫌犯照片。（休士頓警局）
警方公布的嫌犯照片。（休士頓警局）

休士頓警局表示，4月28日傍晚5時左右，一名男子進入市區上城的辦公大樓，搶劫一名仍在工作的婦女後，竟然還挾持被害人開車帶他去銀行提款，最後還要被害人載他回大樓停車場取車。為了阻止被害人報案，歹徒除了拍下女子的駕照，還威脅她不要輕舉妄動，不然他會回來找她算帳。警方因此蒐集完相關事證後才對外公開案情。

歹徒為黑人男性，年約20至25歲，身高在5呎8吋至5呎10吋間，體重約150磅。犯案當時，他身著黑色T恤、藍色牛仔褲，面部以頭巾遮掩。嫌犯駕駛的則是舊款的小型銀色汽車

根據被害者陳述，她當時獨自在辦公室工作，嫌犯闖入後勒住她的脖子，並要她交出錢包。女子最後交出錢包，但是當嫌犯取走現金後，竟然還問女子有沒有提款卡，並要脅女子開車載他一起去ATM領錢。最後女子在San Felipe Road的4300街區提款500元交給歹徒。

女子說，因為沒有人可以求救，而她只求全身而退，因此全都配合歹徒要求。但沒想到，歹徒拿到500元現金後，竟然還要她載他回大樓拿車。歹徒過程中還拍下被害人的駕照，掌握被害人住址和資料，揚言「如果妳敢做傻事，我一定會回來給妳好看」。因此，女子再度配合，把男子載回原地，看著他開車揚長而去。

駕照 汽車 休士頓

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