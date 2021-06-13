FBI緝毒 清剿達拉斯黑幫公寓 逮10人

聯邦調查局（FBI）日前在南達拉斯一被幫派 控制的雙棟公寓中查獲毒品 行動，至少十人被捕，其中許多人為幫派成員。該行動的目標公寓，據相關單位表示，是該市最暴力的社區之一。

執法單位是在「50／50愛行動」（Operation 50/50 Love）中逮捕這些人，來自多個機構，400多名聯邦特工共同參與此一行動。聯邦調查局指稱，在所查獲達拉斯犯罪率最高的街區之一的雙棟大樓，是一個主要毒品配送中心，敵對的幫派派系在並排的大樓中工作，每個派系各有自己的毒品行動。

遭逮捕的人，被指控串謀分銷可卡因（cocaine）和其他毒品罪等。聯邦調查局稱，在調查過程中，警方查獲36件武器，超過5萬8000元現金，六輛車和超過39磅毒品，包括疑似可卡因粉、快克可卡因（crack cocaine）、海洛因（Heroin） 、甲基苯丙胺（methamphetamine）、大麻和PCP等。

聯邦檢察官說，公寓內每個「分裝單位」，都出售一種特定類型的毒品，他們參與切割、包裝和出售。多餘的藥物存放在停在該物業的車輛中，以便隨時供貨。相關單位說，被告在許多情況下攜帶槍枝。

聯邦檢察長辦公室（U.S. Attorney's Office）說，「只需付少量費用，經銷商就允許客戶在現場的派對中使用毒品。」

達拉斯代理檢察長Prerak Shah說，達拉斯正在準備夏季暴力犯罪 激增，這一激增因新冠肺炎疫情的紊亂變得更糟。他說，這次行動的目標是針對「破壞社區」暴力犯罪分子，向城市其他地區發出「聯邦政府正在監控」的訊息。

這座城市一直在經歷暴力犯罪上升的困擾。根據達拉斯晨報，在多年穩步下降後，2015年開始，謀殺和嚴重襲擊事件開始有上升趨勢，過去兩年更飆升。

而許多暴力犯罪源於相同的地理區域，達拉斯警局將其作為重點，且與聯邦毒品相關單位合作打擊。

被告於11日首次出庭。若罪名成立，被告每項罪名，最高可判20年刑期。