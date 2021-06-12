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皇家特許教育學校聖安東尼奧校區 8月9日開學

【休士頓訊】
皇家特許教育學校第一個校區將於8月9日在聖安東尼奧開學。（皇家公立學校提供)
皇家特許教育學校第一個校區將於8月9日在聖安東尼奧開學。（皇家公立學校提供)

皇家公立學校 (Royal Public Schools) 2021年在聖安東尼奧創辦第一個校區 Royal Academy of Excellence將於8月9日開學。

該校創辦人Soner Tarim 博士擁有數十年為K-12學校開發創新教育計畫的經驗，是美國STEM教育理念和模式的創立和推動人。他曾是美國最大特許集團Harmony Public Schools的創始人兼任首席執行官任首席，該學校因其高學術標準而獲得州和國家的認可。 

Soner Tarim 博士是 STEM 教育的教育倡導者和國家領導者，具有卓越...
Soner Tarim 博士是 STEM 教育的教育倡導者和國家領導者，具有卓越的領導力。（皇家公立學校提供)

2020年Tarim創立和領導著皇家公立學校Royal Public Schools團隊。皇家公立學校今年只招收K-2年級小學生，明年將3到5年級全部開班，到2024年這個校區將全部發展為K-12年級完整體制，招生人數將為2800-3000人。

皇家公立特許學校熱中於將他們在教育和商業領域的經驗結合最佳研究技術，提供新的創新特許學校計畫，從而改變德州的 K-12 教育體系。Tarim表示，他的使命是激發學生天生的好奇心和對學習的熱愛，並為他們提供成功和充實生活所需的知識和技能。他將致力於為所有學生提供學術嚴謹的大學和職業預備課程，無論其種族、性別、民族血統、國家背景或社會經濟水平如何。

三十多年來，Tarim一直是 STEM 教育的教育倡導者和國家領導者，鼓勵學生追求科學、技術、工程和數學 (STEM) 領域的學習。他是德州和美國 STEM 教育的創始者和推動者。Tarim 是Pahara Institute 的 Pahara-Aspen Fellow和Broad Academy Fellowship，這兩個組織都是頂尖的教育智囊，其使命是識別、加強和維持多元化的高完整性領導者重新構想公共教育，以便美國的每個孩子都能進入一流的公立學校。Tarim所領導的皇家公立學校將新的美術、閱讀和寫作以及社交情感課程與他著名的 STEM 課程相結合，獨家創立畫時代的新教育模式「STREAMS°360」：即S-科學，T-技術，R-閱讀寫作，A-藝術,M-數學，S-社會和情感學習，為21世紀輸送全面發展的合格公民。

如果您需要申請入學諮詢，請查閱學校網站www.Royaltx.org。

學校校址：4018 S. Presa Street, San Antonio, Texas 78223, 聯系電話210-531-0300。

教育 皇家 公立學校

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