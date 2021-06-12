我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

選民權益人士促挺「人民法案」 籲聯邦幫助弱勢群體

記者李雪／綜合報導
德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani。（視頻會議截圖）
德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani。（視頻會議截圖）

多位選民權益人士11日通過網路會議，呼籲支持聯邦眾議院民主黨議員草擬的「人民法案」(For the People Act)，以幫助掃清選民投票的所有障礙。

當天會議由少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）主辦，主題是「投票權或是抑制投票權─是選那一條路前進？」主辦方表示，在德州、亞利桑納州及紐約州提倡選民投票權的人士，在眾多新法案限制選民投票權之下，使人民行使投票更加困難，而 「人民法案」就是要突破限制，為選民投票自由創造更大的空間。

德州「Civil Rights Project」組織的主席Mimi Marziani表示，在德州有不少地方層面的限制，也有一些正要通過的法案。這些法案限制了民眾去投票，尤其讓弱勢群體更難投票，給其他群體如英語第二語言的民眾、有色人種、殘疾人等都添加障礙，她希望聯邦層面的「人民法案」能通過，從而讓這些群體獲得聯邦的幫助。

Elizabeth Hira是布倫南中心（Brennan Center）的民主項...
Elizabeth Hira是布倫南中心（Brennan Center）的民主項目（Democracy Program）的研究員和政策顧問。（視頻會議截圖）

布倫南中心（Brennan Center）民主項目（Democracy Program）的研究員和政策顧問Elizabeth Hira，說明「人民法案」及H.R.1法案，內容包括允許民眾設置自動登記投票(register to vote)機制、大規模郵寄投票、16和17歲青少年選舉登記、允許提前投票、以及放寬身分驗證等。她列舉許多民眾不願或無法投票，正是因為種種困難，例如少數族裔覺得這是一個陌生的系統而不願參加，還有許多女性因為結婚或離婚而改了姓氏，或變性人改了性別，在身分驗證時無法通過而難以投票，但新法案讓民主系統更加包容。

Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨...
Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。（視頻會議截圖）

另一位主講者Alex Gulotta是「All Voting Is Local」組織的全國臨時主任。對於爭論不休的大規模郵寄投票問題，他表示，去年很多人收到郵寄選票後可以和家人研究，畢竟選票很複雜，上面那麼多職位以及法案，一一做好決定後再去投票站，這對民主是件好事。他強調這不是共和黨和民主黨之間的爭論，而是民主和專制之間的爭論，是價值觀之間的爭論。

投票 德州 民主黨

上一則

唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務

下一則

停車罰單逾期未繳 蒙郡8月恢復滯納金

延伸閱讀

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座

促亞裔老人健康 蒙郡5/21線上講座
影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆

影／何來怒氣 德州少女當街扯髮群毆
德州州長：拜登政策導致邊境危機 德州要蓋美墨圍牆

德州州長：拜登政策導致邊境危機 德州要蓋美墨圍牆
聯邦額外失業福利 25州提前喊卡 全是共和黨主政的州

聯邦額外失業福利 25州提前喊卡 全是共和黨主政的州

攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
因疫拒就業 6月26日起不得再領失業補助

因疫拒就業 6月26日起不得再領失業補助

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
車禍現場。(Jim Sichko神父推特)

瘋狂駕駛逆向衝撞 肯州5母子高速路慘死

2021-06-07 10:02
雖然面部傷口已基本痊癒，呂崇湖和妻子仍有很大心理陰影，白天工作提心吊膽，晚上也睡不好覺。（記者張筠 / 攝影）

打罵華府華裔店主致其面部縫14針 警方定義仇恨犯罪

2021-06-04 14:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚