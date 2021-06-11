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因疫拒就業 6月26日起不得再領失業補助

編譯組／綜合報導 
因為新冠疫情而永久歇業的Threadgills。（KPRC）
因為新冠疫情而永久歇業的Threadgills。（KPRC）

面對許多民眾因為擔心疫情因此不願回到工作崗位，德州政府決定祭出鐵腕。德州勞動委員會（TWC）宣布，自6月26日起，再以疫情為由拒絕就業機會的人，將不能再領失業補助。 

新冠疫情自去年爆發以來，德州州府就額外允許，如果就業單位的衛生條件不符規定，獲得就業邀請的失業勞工，得以以避免感染為由拒絕到職。但由於州長艾伯特已經拒絕再領聯邦的疫情失業補助，即FPUC與PUA，因此自6月26日起，再以疫情為由拒絕就業的人，將無法獲得補助。 

不過，如果任職企業因為疫情而歇業或倒閉，失業員工仍可請領一般的失業補助。 

勞動委員會強調，新冠新增病例已經減少，疫苗供應充足，幼兒照護等產業又需人孔急，因此以害怕感染為由拒絕就業的依據已經消滅。加上德州已經不再發放FPUC與PUA補助，因此德州政府希望鼓勵失業勞工重回職場，而不是只靠補助度日。 

據民間統計，截至4月30日，共有34.4萬人請領PUA，不過德州政府的最新決定會影響多少人，勞動委員會尚未統計完成。但發言人James Bernsen強調，整體來說，請領失業給付的人數一直下降，而且完成接種的人越來越多，因此疫情的高峰應該已經過去，所以避免感染拒絕到職的例外作法已經過時。 

但是AFL-CIO德州分會會長Rick Levy痛批此一決定，認為此舉彰顯德州政府完全不解民瘼，而且疫情離結束還早得很，只是因為現在方向是正確的，所就全面捨棄幫助德州重回正軌的政策，在在顯示德州政府短視近利。

德州 疫情 就業

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