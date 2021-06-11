疫情見曙光 休士頓西區華語教會逐步解封

就在新冠疫情逐漸退去，休士頓西區華語教會，正展開各項課程。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西區中國 城教會，6月9日舉辦一場以年長者為主的課程，主辦單位邀請傳道人為信徒們講述以色列成功的故事，課程圖文並茂引人入勝，會後信徒提問踴躍，場面熱烈。

會計師江桂芝（圖右）陪著92歲高齡母親一同前來上課。（記者封昌明／攝影）

中國城資深會計師江桂芝也與夫婿冷國總陪同92歲的母親出席。江桂芝表示，她母親雖高齡92歲但仍喜歡唱歌及旅遊，在沒打疫苗 前確實在家悶了一段時間，現在大家都普遍都施打疫苗後，都紛紛出門聚會及旅遊，今天的課程她覺得非常具有意義，因為以色列這個國家地小人稠，但他們充分利用有限的資源打造出另人刮目相看的成就，實在令人佩服，真是神的恩典。

休士頓西區華語教會在過去的30年裡，已發展為超過1000人的大教會，並陸續向外植堂，先後創建凱蒂華語教會（KCCC）、Access教會、北區華人教會（NHCC），以及海外活水教會。

目前教會大堂因值整修期間，聚會做部份更動。中文崇拜：實體：週六下午4時至5時，線上：週日上午9時30分至10時30分。粵語崇拜，實體：週日上午 9時30分至10時30分(線上直播)。英文崇拜，實體：週六上午11時至中午12時05分 (線上直播)，休士頓西區華語教會地址:10638 Hammerly Blvd Houston, TX 77043，電話: (713) 935-9422。