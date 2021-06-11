我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1周改2次 加州政令急轉彎 撤銷職場續戴口罩規定

房價漲、股價飆 美國人錢多多 家庭淨值逼近137兆元

6月19日線上來學防身術

休士頓訊
吳而立線上講座談武術。（台大校友會提供）
吳而立線上講座談武術。（台大校友會提供）

休士頓台大校友會將於6月19日(周六)下午3時，邀請休士頓宏武協會會長吳而立探討武術起源、基本精神、發展、表演以及應用。

吳而立將從武術的視角讓大家重新認識功夫，並分享半世紀以來的習武經驗，以及討論武術打假現象、電影中的功夫真假。同時推廣武術於日常生活，將展示實作演練，帶來實用的防身術，並由宏武協會副會長羅茜莉師傅，加碼示範養生太極操。

報名連結RSVP：https://forms.gle/puMLpopmWXD7iNff8，報名後將於活動前寄發提醒和Zoom會議資訊，全程中文。現場將有武術錦標賽觀賽門票抽選。

吳而立 (Ernie Wu)，宏武協會會長及前台大校友會會長。在休士頓僑教中心教授武術迄今36年。曾於2013年受聘於萊斯大學 (Rice University) 任武術講師，及成立宏武傑出青年獎學金，2015年首辦辦世界之星中華武術錦標賽。

活動聯絡：休士頓台大校友會 [email protected]，2021 世界之星中華武術錦標賽 (World Star Chinese Martial Arts Competition)，開放報名觀賽，詳情請參訪www.kungfucompetition.com。

休士頓 電影

上一則

維州弗堡中文班結業 公園野餐

延伸閱讀

德州178名醫護因拒打疫苗遭停職 引爆抗議

德州178名醫護因拒打疫苗遭停職 引爆抗議
中華武術7月開賽 宏武獎學金報名中

中華武術7月開賽 宏武獎學金報名中
接種令期限到 護理師罷工抗議

接種令期限到 護理師罷工抗議
休士頓男子提款遇槍匪 監視器全都錄

休士頓男子提款遇槍匪 監視器全都錄
Lonestar Harex國際物流公司 休士頓新倉開幕

Lonestar Harex國際物流公司 休士頓新倉開幕
休士頓西南管理區響應反仇亞 表揚疫情間慰勞前線義工

休士頓西南管理區響應反仇亞 表揚疫情間慰勞前線義工

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人

「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人