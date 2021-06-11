6月19日線上來學防身術

吳而立線上講座談武術。（台大校友會提供）

休士頓 台大校友會將於6月19日(周六)下午3時，邀請休士頓宏武協會會長吳而立探討武術起源、基本精神、發展、表演以及應用。

吳而立將從武術的視角讓大家重新認識功夫，並分享半世紀以來的習武經驗，以及討論武術打假現象、電影 中的功夫真假。同時推廣武術於日常生活，將展示實作演練，帶來實用的防身術，並由宏武協會副會長羅茜莉師傅，加碼示範養生太極操。

報名連結RSVP：https://forms.gle/puMLpopmWXD7iNff8，報名後將於活動前寄發提醒和Zoom會議資訊，全程中文。現場將有武術錦標賽觀賽門票抽選。

吳而立 (Ernie Wu)，宏武協會會長及前台大校友會會長。在休士頓僑教中心教授武術迄今36年。曾於2013年受聘於萊斯大學 (Rice University) 任武術講師，及成立宏武傑出青年獎學金，2015年首辦辦世界之星中華武術錦標賽。

活動聯絡：休士頓台大校友會 [email protected]，2021 世界之星中華武術錦標賽 (World Star Chinese Martial Arts Competition)，開放報名觀賽，詳情請參訪www.kungfucompetition.com。