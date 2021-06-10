禁疫苗護照 德州商家有對策

德州出發的遊輪仍將要求旅客出示接種證明。（KHOU）

德州 實施新法，禁止民間業者要求顧客出示任何接種證明。但據報導，上有政策、下有對策，不少店家已經開始推出優惠方案，讓願意出示疫苗 護照等證明的顧客，能夠獲得額外獎勵或優惠，進入店家時快速通關，安排頭等區，甚至比頭等更高級的座位。

休士頓大學城中校區（UHD）助理教授Dietrich von Biedenfeld指出，德州法令可以禁止疫苗護照，但業者可以表明，店內屬於私有土地，因此沒有證明就沒有服務。他說，聯邦法律與州法之間的落差，這就是德州政府必須面對的現實。

各家業者當中最「大尾」的莫過於嘉年華遊輪集團（Carnival Corp.）。集團旗下遊輪自蓋文斯頓（Galveston）發船的試營運6月20日就將開始，7月3日則是正式恢復營運。集團已經聲明，所有登船旅客都需要出示接種證明，因為他們遵循的是聯邦疾管中心（CDC ）的規定，而不是德州州法。

蓋文斯頓港港務局長Rodger Rees表示，德州新法規定，業者不得篩檢旅客，不得要求旅客接種，除非企業在聯邦機構的管轄之下。因此他說，就他們的瞭解，依照聯邦CDC規定營運的遊輪，確實可以要求接種證明。