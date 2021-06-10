我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

新冠效應：改變人們五大消費習慣

編譯組／綜合報導
疫情改變民眾消費習慣，網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。（美聯社）
疫情改變民眾消費習慣，網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。（美聯社）

新冠疫情大流行，改變了人們工作、旅行、溝通、購物與其他習慣，但哪些改變會永久存在？部分行為是非自願，例如社交距離、戴口罩、停止公共交通、旅行限制等，但也加速線上購物、網路銀行使用。「瑞士再保險研究所」（Swiss Re Institute） 分析，疫情經驗改變了生活與行為，一些提供正面體驗的變化可能會持續更長時間，尤其方便而又能增加幸褔感的數位應用，例如網購活動等。

研究所資深經濟學家普泰雅（Mahesh Puttaiah）表示，所有消費行為都具有很強的位置與時間依賴性，根據文化及地域不同，行為有所差異。例如，由於行動受到限制，消費者正以前所未有的速度移至線上空間。研究顯示，培養新習慣可能需要18-254天，平均需66天。為因應疫情，消費者適應新購物模式，形成新購物習慣。不過，新經驗若要改變成為永久習慣，必須有美好經驗。反之，不良經驗可能導致未來行為逆轉。

例如，在最初封鎖階段，遠距醫療需求急遽上升，但在疫情高峰過後，需求量減少一半，儘管仍大於新冠疫情前的水平。遠距醫療需求下降，可能是使用者缺乏線上醫療諮詢的經驗。

相對之下，線上購物需求似乎可持續，一旦疫情結束，對病毒感染的恐懼可能逐漸消失，但網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。

由資深經濟學家普泰雅和「瑞士再保險研究所」研究分析師拉維卡（Aakash Kiran Raverkar）、數位經濟系統研究主管艾瑞馬基斯（Evangelos Avramakis）共同做出研究報告指出，各公司電子商務業務在疫情期間，快速因應疫情而提供相關線上服務，在物流與供應鏈上進行投資，並擴大產品範圍，吸引消費者。調查發現，許多消費者可能出於便利、省時、產品範圍擴大等因素，疫情之後也會繼續在線上購物。

還有其他因素也驅動消費習慣改變，首先是生活發生改變，包括結婚、生產等。其次為新技術改變商業模式。第三是新法規的制定，例如太陽能與風力發電補貼、促動消費者轉向新潔淨能源。第四項是正在經歷的疫情大流行，或是自然災害或人為災難（如戰爭）等。

從新冠疫情對生活造成的影響，所見到的消費行為有如下五個關鍵的改變：

一、越來越多數位應用：民眾因為日常需求而轉向網路平台。 

二、行動方式改變：減少公共交通使用，更多遠距工作。 

三、改變購物行為：轉向有價值為基礎的購買與線上購物。 

四、增強健康意識：戴口罩、提高衛生條件、健康飲食。 

五、人際交往行為改變：離婚率上升及領養寵物情況增加。

許多行為改變是相互影響及重疊的。疫情導致民眾在生活與商業活動，越來越多使用數位工具，協助他們在與實際空間隔開的世界保持聯繫。越來越多藉助數位工具的活動正在進行，包括生活方式、社交互動、交通、健康、金融等領域。

疫情 口罩 保險

上一則

陳屍旅館男童確為歐森 鈍器傷頭致命

下一則

禁疫苗護照 德州商家有對策

延伸閱讀

加州15日重啟 費若籲進出學校、醫院仍須戴口罩

加州15日重啟 費若籲進出學校、醫院仍須戴口罩
捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席

捷運局代局長芬博格 獲提名任MTA主席
蘋果要員工回公司上班 引發反彈

蘋果要員工回公司上班 引發反彈
只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制

只差1.4%就達7成目標…估再有8天 取消所有防疫限制
葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制

葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制
MTA公車司機短缺 等車時間恐增加 更多公車路線或被砍

MTA公車司機短缺 等車時間恐增加 更多公車路線或被砍

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
蘭卡斯特夫婦以詐欺手法侵吞他人九份財產。（達拉斯縣立監獄）

德州教師生前攢留九房產 遭移花接木一棟不剩

2021-06-08 19:35
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多