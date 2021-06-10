新冠效應：改變人們五大消費習慣

疫情改變民眾消費習慣，網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。（美聯社）

新冠疫情 大流行，改變了人們工作、旅行、溝通、購物與其他習慣，但哪些改變會永久存在？部分行為是非自願，例如社交距離、戴口罩 、停止公共交通、旅行限制等，但也加速線上購物、網路銀行使用。「瑞士再保險 研究所」（Swiss Re Institute） 分析，疫情經驗改變了生活與行為，一些提供正面體驗的變化可能會持續更長時間，尤其方便而又能增加幸褔感的數位應用，例如網購活動等。

研究所資深經濟學家普泰雅（Mahesh Puttaiah）表示，所有消費行為都具有很強的位置與時間依賴性，根據文化及地域不同，行為有所差異。例如，由於行動受到限制，消費者正以前所未有的速度移至線上空間。研究顯示，培養新習慣可能需要18-254天，平均需66天。為因應疫情，消費者適應新購物模式，形成新購物習慣。不過，新經驗若要改變成為永久習慣，必須有美好經驗。反之，不良經驗可能導致未來行為逆轉。

例如，在最初封鎖階段，遠距醫療需求急遽上升，但在疫情高峰過後，需求量減少一半，儘管仍大於新冠疫情前的水平。遠距醫療需求下降，可能是使用者缺乏線上醫療諮詢的經驗。

相對之下，線上購物需求似乎可持續，一旦疫情結束，對病毒感染的恐懼可能逐漸消失，但網路購物的便利性，可能促使此消費行為永久存在。

由資深經濟學家普泰雅和「瑞士再保險研究所」研究分析師拉維卡（Aakash Kiran Raverkar）、數位經濟系統研究主管艾瑞馬基斯（Evangelos Avramakis）共同做出研究報告指出，各公司電子商務業務在疫情期間，快速因應疫情而提供相關線上服務，在物流與供應鏈上進行投資，並擴大產品範圍，吸引消費者。調查發現，許多消費者可能出於便利、省時、產品範圍擴大等因素，疫情之後也會繼續在線上購物。

還有其他因素也驅動消費習慣改變，首先是生活發生改變，包括結婚、生產等。其次為新技術改變商業模式。第三是新法規的制定，例如太陽能與風力發電補貼、促動消費者轉向新潔淨能源。第四項是正在經歷的疫情大流行，或是自然災害或人為災難（如戰爭）等。

從新冠疫情對生活造成的影響，所見到的消費行為有如下五個關鍵的改變：

一、越來越多數位應用：民眾因為日常需求而轉向網路平台。

二、行動方式改變：減少公共交通使用，更多遠距工作。

三、改變購物行為：轉向有價值為基礎的購買與線上購物。

四、增強健康意識：戴口罩、提高衛生條件、健康飲食。

五、人際交往行為改變：離婚率上升及領養寵物情況增加。

許多行為改變是相互影響及重疊的。疫情導致民眾在生活與商業活動，越來越多使用數位工具，協助他們在與實際空間隔開的世界保持聯繫。越來越多藉助數位工具的活動正在進行，包括生活方式、社交互動、交通、健康、金融等領域。