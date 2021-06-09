跪頸案發酵 警長：管教小孩非警察工作

索克莫頓縣警局局長威金頓痛斥一些家長教子無方。(Throckmorton County縣警局)

【福和市訊】對於明尼蘇達州警察 「跪頸案」曾受到各界議論，位於德州福和市西邊100多哩的索克莫頓縣(Throckmorton County) 警長在官方臉書 上發文，「管教小孩不是警察的工作」。痛批許多家長沒有善盡管教子女的職責，他認為這才是警察必須使用武力的根本原因。

警察濫用武力殺害喬治佛洛伊德案的庭審期間，又發生了許多件警察開槍造成死傷的事件，明尼蘇達州布魯克林中心市(Brooklyn Center)女警波特(Kim Potter)攔截20歲通緝犯時，因為嫌犯跳回車上企圖逃走，她將手槍誤認為電擊槍發射，許多支持警察執法的人為她抱屈。

離職警員沙文(Derek Chauvin)被判三項罪名全部成立後，全國各地警員士氣更為低落，當犯法者抗拒警察時，警察處理事件若有瑕疵，就可能因而入獄數十年，這種工作的風險太高，讓身為警察的人十分洩氣。

索克莫頓縣警局局長威金頓(Doc Wigington)日前在官方臉書上發文，批評許多家長放縱孩子為所欲為，以致年輕人普遍有「反權威心態」(anti-authority) ，自己違反法規遭警察攔截時，還自以為警察無權干涉，才導致警察必須使用武力。威金頓強調，教養孩子不是警察的責任，父母親應該把孩子教養成尊重別人、肯負責任的青年。

威金頓警長的言論引發強烈回應，大約一半的人稱讚他敢於直言弊端，另一半則批評他偏袒執法者。威金頓警長表示，在這個社交媒體的時代，人人都自認是一切題材的權威，一看到有什麼事件，想都不用想就能發表論點，他向批評的人發出邀請，誰如果認為自己有執法本事，就來報考警察學校，用實際行動證明不是「光說不練」。