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中華武術7月開賽 宏武獎學金報名中

休士頓訊

休士頓訊】宏武協會為了推廣傳統中華文化和東西方文化交流，讓更多練武之人有一展身手的園地，將於2021年7月23日至25日在休士頓Marriott Westchase Hotel，舉辦「世界之星」中華武術錦標賽。

此集合防身、健身、養身和娛樂等多種功能融於一體的比賽，開始接受報名，「2021年宏武傑出青年獎學金」也開始接受申請。屆時因應新冠疫情保護措施會依照CDC規定。

23日(周五)晚上可接受現場報名，24日上午9時30分錦標賽開幕典禮，有超過四百多個項目，包括外家、內家，傳統武術、現代競技武術，對打、推手。大會備有冠、亞、季軍和優勝者獎牌，總冠軍大型獎盃，凡12歲以下參賽小朋友均將榮獲前三名外之優勝獎牌；這次錦標賽有不同的年齡分組，另依學習年限分為四個組別，為習武一年以下，一年以上兩年以下，兩年到四年，和四年以上，從初學者到高級者都可以一展身手。

除了24日全天武術比賽，在25日上午10時30分 舉辦一場「中華武術展」，由外地，本地的老師及表演隊表演不同門派武術，並於盛會時頒發「2021年宏武傑出青年獎學金」及此屆「武術總冠軍獎盃」，須憑票入場觀賞，詳情請查看網站www.wumartialarts.org參閱或諮詢電話聯絡 (713)780-4007。

此三天活動，除了武術錦標賽與各家武術表演外，於不同時段有武學大師武術講習班，歡迎大家踴躍參與詳情上網站www.kungfucompetition.com洽詢。

休士頓 健身 疫情

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