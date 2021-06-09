我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

扮嫩潛入女兒學校測保安 笨媽遭逮捕

編譯組／綜合報導
賈西亞打扮成這樣潛入女兒中學，測試校園安全，反遭警方逮捕。(Casey Garcia影片截圖)
賈西亞打扮成這樣潛入女兒中學，測試校園安全，反遭警方逮捕。(Casey Garcia影片截圖)

德州KTSM 9電視台報導，位於墨西哥邊境的城市艾爾帕索（El Paso）一位母親賈西亞(Casey Garcia)，4日因上傳自己潛入女兒中學，以測試校園安全影片，遭相關單位逮捕後釋放。

她將面臨包括非法入侵和竄改政府紀錄在內等指控。根據縣紀錄，她還有一張未解決的交通罰單。她的保釋金額略高於7900元。

據悉，賈西亞拍攝了自己偽裝成女兒，到位於San Elizario的Garcia Enriquez中學，她並將自己被捕的影片上傳到YouTube帳號。賈西亞穿著黃色帽T、戴黑口罩和大鏡框，甚至事前去染髮，然後一路走進學校，還在校內餐廳進食。

在另外一支影片中，賈西亞被捕時帶著手機走出家門，等在外面的是艾爾巴索縣警局執法人員。賈西亞告訴警官「我只是讓你知道我在錄影」。其中一位警官回應，「沒關係，女士，我們也在錄影。」

學校於3日公布的影片顯示，賈西亞在未被校方注意的情況下上了不同的課。至當天快結束時，一名教師發現她不是學生，她於是向校長自首。

San Elizario獨立學區總監Jeannie Meza-Chavez 3日向KTSM 9發表聲明指出，「雖然作為家長違反安全，我們想向您保證，我們正審查和評估我們的安全措施。」

4日被釋放後，賈西亞Garcia向KTSM 9發出聲明，「我被警方拘留一天，但我的問題仍存在：Jeannie Meza-Chavez，我們的孩子在學校安全嗎？」

Meza-Chavez 4日拒絕接受KTSM訪問，但表示「目前該案由相關人員處理。」

邊境 墨西哥 德州

上一則

禁企業索疫苗護照 違者不得獲政府標案

下一則

期限剩1個月 775萬樂透仍無人領

延伸閱讀

角逐紐約市長／楊安澤絕對優勢不再 想贏得步步為營

角逐紐約市長／楊安澤絕對優勢不再 想贏得步步為營
亞當斯領先擴大 更多選民認楊安澤最有能力讓經濟復甦

亞當斯領先擴大 更多選民認楊安澤最有能力讓經濟復甦
為市長參選人支招 韋納自誇「好幫手」

為市長參選人支招 韋納自誇「好幫手」
扮嫩潛入女兒學校測保安 德州笨媽遭逮捕

扮嫩潛入女兒學校測保安 德州笨媽遭逮捕
紐約客談／當主流媒體背書特定候選人

紐約客談／當主流媒體背書特定候選人
紐約市長民調只訪570人 楊安澤支持率掉到第3 她竄升第1

紐約市長民調只訪570人 楊安澤支持率掉到第3 她竄升第1

熱門新聞

25歲華裔女子李采倚，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

2021-06-04 14:00
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

半世紀懸案終破案 瑞柏15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-04 12:30
25歲華裔女子李采怡(音譯，Carmen Cai-Yi Lee)，於上周六晚間被發現在自家車內被槍殺。(Crowell Brothers Funeral Homes網頁)

喬州25歲華女遭槍殺陳屍車內 再一周就是她生日

2021-06-03 12:28
15歲女孩韓森。(瑞柏市警局)

49年前懸案終偵破 15歲女孩慘死 76歲兇嫌就擒

2021-06-05 17:41
男子提款卻遭歹徒威脅。（休士頓警局）

提款機突然吃卡 卻保住德州男子戶頭免遭清零

2021-06-03 21:47
芝加哥華裔媽媽Emily蔡，呼籲停止針對亞裔的攻擊。(youtube截圖)

芝華裔媽戴口罩攜兒散步 遭白男叫囂「滾回亞洲」

2021-06-04 11:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地