外國房地產投資者鍾情奧斯汀

奧斯汀成為外國投資人最受青睞的美國商業房地產投資市場。(華奧地產提供）

【休士頓訊】又是第一名！奧斯汀成為外國投資 人最受青睞的美國 商業房地產 投資市場，根據調查，奧斯汀市美國的外國房地產投資者的第一商業地產投資目標城市。

在房地產投資者行業組織 AFIRE 最近發布的一項調查中，外國房地產投資者在 2021 年購買房地產時更青睞奧斯汀，而不是美國任何其他城市。波士頓排名第二，達拉斯排名第三。休士頓並列第 14 位，聖安東尼奧並列第 15 位。

這是 AFIRE 調查 30 年歷史上第一次像奧斯汀這樣人口較少的城市位居榜首，甚至進入前三名。調查中 23% 的受訪者將奧斯汀列為第一，33% 的人將奧斯汀列為第一、第二或第三。

奧斯汀在去年的 AFIRE 最受青睞的美國商業房地產投資市場名單中排名第 10，而達拉斯排名第 7，休士頓並列第 12，聖安東尼奧則沒有排名。

在今年的調查中，外國房地產投資者選擇公寓樓作為他們最喜歡的房產類型，倉庫位居第二。

商業房地產服務公司 Cushman & Wakefield 的副董事長 Mike McDonald 最近告訴紐約時報，奧斯汀是「目前美國最熱門的市場」。

全國房地產經紀人協會指出，隨著更多人接種疫苗、更多企業以更高產能運營、個人休閒和商務旅行增加以及消費者支出增加，商業交易可能會在2021 年下半年和2022 年回升。在關於奧斯汀商業房地產市場的第一季度報告中。

美國全國房地產經紀人協會 3 月份的一份名單將奧斯汀列為今年美國商業房地產市場的前 10 名。

商業房地產服務巨頭 CBRE 最近的一項調查將奧斯汀確定為 2021 年美國投資前景最佳的都會區。

今年 3 月，商業房地產投資平台 CrowdStreet 宣布將其總部從俄勒岡州波特蘭市遷至奧斯汀市。通過 CrowdStreet 出售的大部分房產都在德州。

今年 1 月，數據中心所有者和運營商 Digital Realty Trust 表示正在將其總部從舊金山遷至奧斯汀。該公司在德州擁有 30 多個數據中心。

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