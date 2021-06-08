接種令期限到 護理師罷工抗議

休士頓衛理公會醫院要求員工7日之前施打新冠肺炎疫苗。

休士頓 ABC 13電視台報導，休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist）員工先前對醫院提起告訴，因該醫院提出施打新冠肺炎疫苗 要求，7日是限最後一天。醫院護理師Jennifer Bridges於當日結束輪班後發動罷工。

休士頓衛理公會117名員工5月28日對醫院提起告訴，因該醫院要求將疫苗施打作為工作條件。訴訟要求聯邦法院阻止醫療集團對員工採取行動。

Bridges告訴電視台，她不想接種疫苗，因疫苗並未得到聯邦食品暨藥物管理局 （FDA）全面批准。

該疫苗目前是根據聯邦食品暨藥物管理局緊急使用授權下，提供民眾施打。而輝瑞疫苗（Pfizer）上個月已獲得全面批准。

這家醫療巨頭要求員工，需在6月7日前接種疫苗，否則將面臨失業。休士頓衛理公會聲稱，他們大多數員工都遵守疫苗接種日期。

但Bridges說，除非法院介入，否則7日是她最後一次輪班。她還聲稱她將被停職無薪兩週，最後會被解僱。她並於當晚舉行抗議活動。

休士頓衛理公會執行長Mark Boom說，醫療機構強制接種疫苗要求屬合法，且疫苗安全，是最好的選擇。

休士頓衛理公會發表聲明指出，「我們2萬6000名員工幾乎100%遵守規定，做出保護患者的神聖義務。不幸的是，一些員工沒有達到疫苗要求，我們支持員工自己和平集會權利，但不幸的事，今天休士頓衛理公會在成為全國最安全醫療系統時，被一些不滿的員工所掩蓋。」