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祥瑞花園按風水設計 住的安心

記者封昌明／休士頓報導
李兆瓊說，中國風水講究平衡及中庸之道。（記者封昌明／攝影）
李兆瓊說，中國風水講究平衡及中庸之道。（記者封昌明／攝影）

在萊斯大學（Rice University）教授風水課程的李兆瓊，6月5日在祥瑞花園以「社區風水」為題開講，他說，20年風水輪流轉，依他的算法氣場未來20年直到2043年，德州將會大旺，現在搬來德州是正確的選擇。

當然也有人說，近來加州大旱，紐約受到疫情及寒害等因素影響，德州人口最近確有增加，雨水也有增多之勢。不過李兆瓊指出，風水講的是地氣，影響全球氣候的因素有很多，溫室效應、聖嬰現場等都是原因，和風水無關，不過德州近來的氣場很旺確是不爭的事實。

中國人講究「中庸和諧」，凡事講究動態平衡，才能相輔相成，生生不息，氣是很中國的觀念，心一定要定下來，教育下一代也是一樣，風水講究一命二運三風水四積陰德五讀書，家長若能掌握其中三個，孩子就有60%成功的機會，李兆瓊提醒家長們注意。

他做事不離「正大光明」，所以他在設計祥瑞花園之初即以這個理念出發，蔵風聚水，講究金水木火土，環環相扣，讓五形在這裡得最好的安排，他也舉出許多中國城內的銀行建物是由他所設計，至今運營也是風生水起。

負責銷售的德州地產負責人李雄表示，祥瑞花園公寓鬧中取靜、宜車宜步及高端精品為設計理念，提升中國城住宅質量。「祥瑞公園」地理位置極佳，由百利大道往西，出了8號公路，第二個紅綠燈左轉就到了，擺脫中國城擁擠，又距離用餐及購物的環境近，無需擔心治安的問題，最特別的是距離Arthur Storey Park走路就可到達，等於你家後門就有林蔭大道及美麗的湖景，早晚都可供老人們運動。

李雄說，大樓目前已有一位全天候管理人員，負責聯絡老人們的醫、食、住、行、樂、養等多方面需求，在祥瑞花園內提供全方位服務的門禁服務區，各種寬敞的房室設計，禮賓服務，度假式設施，引人入勝的娛樂活動和令人驚奇間豪華公寓住宅，位於唐人街的中心地帶，提供生活方式，讓您享受生活的自由，而不會因擁有和維護房屋而產生壓力。

建築共六層，底層是車庫，南北向採光，帶門禁，每套公寓均有陽台，頂樓為觀景房帶環繞型陽台。共62套公寓，六種戶型，三個樣板間，有意到德州退休的熟齡人士，歡迎和他的團隊聯絡，地址：6955 Turtlewood Drive, Houston, TX 77072。「祥瑞花園」免費諮詢專線：李雄832-734-6888、奚玥(Nicole Xi)832-768-2679。

李兆瓊建築師（左五）的風水講座，大家都說讚。（記者封昌明／攝影）
李兆瓊建築師（左五）的風水講座，大家都說讚。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園淋浴室有安全扶擺設計，為老人家貼心設計。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園淋浴室有安全扶擺設計，為老人家貼心設計。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園所有空間都做最大化的利用。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園所有空間都做最大化的利用。（記者封昌明／攝影）
德州地產在地經營40年，是老字號的地產公司。（記者封昌明／攝影）
德州地產在地經營40年，是老字號的地產公司。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園的餐廳設計溫馨高雅。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園的餐廳設計溫馨高雅。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園溫馨的客廳，讓住戶感謝舒適溫暖。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園溫馨的客廳，讓住戶感謝舒適溫暖。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園正大光明的設計，令人一眼看去就很舒服務。（記者封昌明／攝影）
祥瑞花園正大光明的設計，令人一眼看去就很舒服務。（記者封昌明／攝影）

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