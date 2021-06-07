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畢業告示板「暗損」 藏家族幽默

休士頓訊
告示板上一字之差，似乎讓老爸受了委屈。(WDBJ 7截圖)
告示板上一字之差，似乎讓老爸受了委屈。(WDBJ 7截圖)

休士頓的斯普林區(Spring)一戶亞裔居民雙喜臨門，兄弟分別從大學和高中畢業，但哥哥貶損自己、表揚弟弟的告示板，讓爸爸受委屈，告示板的照片在網路上引發瘋傳。

帕拉普蘭一家人(Parappurams)住在斯普林區的一棟豪宅中，前院翠綠的草地上，插著兩面恭喜畢業的告示板，左邊那面是祝賀弟弟萊恩(Ryan Parappuram)從賽普瑞斯伍茲高中(Cypress Woods High School)畢業，右邊的是祝賀哥哥賈斯汀(Justin Parappuram)從德州農工大學(Texas A&M University)機械工程系畢業。

但經過的駕駛與行人免不了會覺得有點異樣之處，弟弟的那面告示板下方寫著Valedictorian(代表畢業班致詞人) ，這當然是表揚他的卓越成績，但哥哥的那面下方特別寫著NOT Valedictorian，這未免讓人擔心哥哥的自尊心是否因而受傷。哥哥賈斯汀拍了照片放上社交媒體，很快就引發網友熱烈迴響。

哥哥賈斯汀表示，把照片上傳以後，他和朋友外出旅遊慶祝畢業，度假期間他並沒有機會去看網友的反應，等他回到休士頓下了飛機，發現已經有10萬人看過照片，遠遠超過他的想像，但最令他驚訝的是，有許多人不瞭解那只是開玩笑，他們紛紛指責帕拉普蘭爸爸明顯的對弟弟偏心。

賈斯汀指出，告示板下方的字其實是他想出來的，主要是想表揚弟弟優越的成績，順便開個玩笑損損自己。弟弟指出，爸媽都很幽默，從小一家人就習慣互相開玩笑，讓家裡的氣氛輕鬆愉快。帕拉普蘭一家應該就是「謔而不虐」的最佳寫照，如今這則發文已被40萬人看過，附近的居民聽說後，紛紛前來親眼目睹這兩面告示板。

休士頓 亞裔 德州

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