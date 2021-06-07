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達拉斯深榆區 音樂藝術蓬勃

達拉斯訊
達拉斯市中心「Deep Ellum」區顏色豐富。(達拉斯網頁)
達拉斯市中心「Deep Ellum」區顏色豐富。(達拉斯網頁)

達拉斯市中心東邊的「Deep Ellum」區，是全德州音樂與藝術的重鎮，訪問北德州的人多半會聞名前來順道開開眼界，但即使本地人也很少知道名稱的由來。

每到傍晚時分，Deep Ellum的活力開始展現，這才是這個地區魅力初升的時候，周末晚間更是人潮洶湧，這裡的啤酒屋、雞尾酒吧、德州墨西哥風味餐廳(Tex-Mex eateries)都很有特色，街頭洋溢著爵士與藍調音樂，建築物的外牆上有許多極為美觀的壁畫，這裡的夜生活吸引本地人和觀光客雲集，用「宴飲笙歌」描述絕不為過。

但Deep Ellum究竟起源何時何處，困擾著許多人。最近Deep Ellum基金會為達拉斯晨報講解了它的由來。1872年，在榆樹街與今日中央高速公路交口處設立了聯合火車站(Union Depot Railroad Station) ，那時黑奴剛被解放不久，而鐵路需要許多能吃苦的勞工，於是黑人開始在火車站附近工作，當時市中心地區的白人不歡迎黑人入住，於是他們在榆樹街深處(Deep on Elm Street)定居。

居民的發音不正確，漸漸的Deep on Elm Street被唸成Deep Ellum，所以準確的中文翻譯應該是「深榆區」。20世紀早期許多歐洲白人移民到北德州，初來的貧窮移民住進深榆區，並在這裡開雜貨店、當鋪等的生意，這裡的商店歡迎黑人光顧，並且雇用黑人幹活，這和當時達拉斯其他地區完全不同。

爵士與藍調是黑人音樂的特色，許多黑人音樂家遷到這裡表演。傳聞逸事記載，瞎檸檬傑弗森(Blind Lemon Jefferson)曾在這裡的街頭演奏，他的聽覺極為靈敏，路人放進杯裡的賞錢，他能清楚的分辨出有幾個硬幣、各是哪種硬幣，如果他聽到有一分錢硬幣(pennies)入杯的聲音，就會從杯裡把那些pennies取出摔棄在街道上。

達拉斯市中心「Deep Ellum」區處處充滿色彩。(達拉斯網頁)
達拉斯市中心「Deep Ellum」區處處充滿色彩。(達拉斯網頁)

黑人 德州 移民

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