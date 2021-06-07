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女破五千米紀錄 德州育體壇新星

達拉斯訊
蓋爾高中12年級女生布琳布朗，打破德州高中女生5000米長跑紀錄。(Chad Brown推特)
蓋爾高中12年級女生布琳布朗，打破德州高中女生5000米長跑紀錄。(Chad Brown推特)

達拉斯西北郊區的丹頓市(Denton) ，蓋爾高中一名12年級女孩最近打破德州高中女生5000米長跑紀錄，她是美國長跑體壇的閃亮新星。

達福地區的NBC電視台報導，約翰蓋爾高中(John H. Guyer High School)女生布琳布朗(Brynn Brown) ，3月20日在南湖市(Southlake)舉行的德州長跑集會(Texas Distance Festival)中，以15分56.89秒的佳績奪得女子組5000米長跑冠軍，比第二名快了一分多鐘，並打破德州高中女生的這項紀錄，而德州是高中生長跑競爭最激烈的州之一。

布琳的房間裡放滿了錦旗、獎盃和獎狀，從小她就有運動天賦，參加過許多種運動，現在專注於長跑。許多人認為，布琳將來可以代表美國參加奧運，她表示那將是一生最引以為傲的殊榮，但目前只專注在走穩每一步，並好好享受長跑帶給她的平靜與快樂。

她指出，參加比賽並沒有給她帶來太多壓力，每場比賽槍聲一響，她給自己調節出韻律以後，讓身體自動去跑完全程，心靈反而變得一片寧靜和諧。

布琳指出，過去一年因為疫情，比賽和實體授課完全停頓，全家人也很少外出，感覺上與外界脫節了很久，而因為母親是護士、父親是消防員，疫情給爸媽在工作上增加了很多負擔，因此她在學業和訓練上更加自動自發，免得父母為她操心，她也利用自己在社區中的名聲，為居民貢獻能力。

她表示現在競賽又重新啟動，還有許多要重新適應的地方，希望能盡快達到巔峰狀態。暑假過後布琳將到北卡羅萊納大學(University of North Carolina)就讀，並代表學校參加NCAA的競賽，除了長跑之外，她還希望能嘗試女子200米中欄(200 meter hurdle)和障礙賽跑(steeple chase)。

德州 美國 疫情

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