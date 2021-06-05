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關懷台灣疫災 慈濟向僑胞募款

【休士頓訊】
慈濟在台灣防疫期間預期投入的急難救助款分配圖。（慈濟基金會提供）
慈濟在台灣防疫期間預期投入的急難救助款分配圖。（慈濟基金會提供）

台灣新冠肺炎疫情在5月中旬出現新一波的高峰，為了協助台灣民眾共渡嚴峻的疫情難關，慈濟基金會立即啟動防疫暨紓困計畫，預計首波將投入10億新台幣（近3600萬美元）。慈濟美國即日起啟動「故鄉有災疫，大家來關懷。台灣加油！」的募款行動，凝聚美國僑界愛心，協助台灣讓疫情降溫。

本次募款行動已獲善心大德支持，每一元的善款都將得到等額捐贈，捐款的每一元，都會倍增為兩元。

慈濟美國總會執行長陳濟弘表示，台灣這一波疫情爆發，所有在美國的僑胞都非常關切。去年美國社會也經歷過疫情高峰，僑界對台灣民眾所面臨的情況感同身受，更瞭解只有做好個人防疫措施、普遍篩檢與大規模接種疫苗，才能讓新冠肺炎疫情緩解消弭。

自疫情爆發後，慈濟立即啟動關懷機制，提供全台灣各警消、醫療、縣市政府各類防疫物資，並針對日益吃緊的醫療負擔，採購500台製氧機、30台呼吸器、搭建30座篩檢站、60萬快篩試劑、2萬件防護衣、8萬只N95口罩、15萬個防疫面罩等醫療類防疫物資，並感恩聯電公司捐贈160萬只手套。共計慈濟已在台灣捐贈了95萬7000多件的防疫物資。

慈濟志工也已在第一時間把這些救命的物資，送入全台各地醫療院及第一線警消單位；並針對受疫情影響的2萬5000多戶弱勢家庭，提供提供急難救助金，及生活所需的「安心生活箱」或「生活物資卡」；弱勢家庭學生的居家線上學習，更是疫情中的要項，慈濟已提供5000台筆記型電腦及超過4萬個4G分享器，幫助學子能安心在家學習。

瞭解台灣民眾急需疫苗，慈濟已主動與被動接觸多種疫苗取得管道，包括聯合國14個組織、世界衛生組織；慈濟美國總會也與輝瑞、莫德納等藥廠接觸，將視台灣政策規定與作業流程，協助取得疫苗。

捐款可查尋： https://donate.tzuchi.us/zh/TWCOVIDrelief

慈濟捐贈台灣的防疫物資統計。（慈濟基金會提供）
慈濟捐贈台灣的防疫物資統計。（慈濟基金會提供）

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