Lonestar Harex國際物流公司 休士頓新倉開幕
駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長4日開心出席，Lonestar Harex國際物流公司在休士頓華埠的新倉開幕剪綵活動，出席貴賓另包含王敦正僑務諮詢委員、休士頓西南區管理委員會主席李雄、僑務顧問及華人地產開發商暨美國德州聖湯瑪士大學校董賴賢烈董事長。
羅復文致詞表示辦事處自從使用Lonestar Harex國際物流的快遞服務後，寄送費用大為減低，肯定該公司的優質服務和親民的費用，並祝賀Lonestar Harex國際物流鴻猷大展。
Lonestar Harex國際物流公司執行長黃育琳來自台灣，畢業於台灣大學政治系，2019年1月成立該公司，主要經營FedEx全球快遞折扣服務、美國寄台灣包關稅集運物流，郵寄服務涵蓋全球。美國寄送台灣的貨運量更是高居全美第三。
此台資公司主要以網路服務，只需上網填寫表單(https://lsharex.com)及付款，即可收到運單寄送包裹，因此無論身處哪一州都可以使用該公司寄件服務。此次在休士頓華埠設立新倉，除希望擴大營運外，並盼為台灣客群提供更直接和完善的服務。
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