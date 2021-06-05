Lonestar Harex國際物流公司 休士頓新倉開幕

來賓們同拉彩炮，祝賀Lonestar Harex國際物流公司業績長虹。（記者封昌明／攝影）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處羅復文處長4日開心出席，Lonestar Harex國際物流公司在休士頓華埠的新倉開幕剪綵活動，出席貴賓另包含王敦正僑務諮詢委員、休士頓西南區管理委員會主席李雄、僑務顧問及華人地產開發商暨美國 德州聖湯瑪士大學校董賴賢烈董事長。

駐休士頓台北經文處處長羅復文致詞。（記者封昌明／攝影）

羅復文致詞表示辦事處自從使用Lonestar Harex國際物流的快遞服務後，寄送費用大為減低，肯定該公司的優質服務和親民的費用，並祝賀Lonestar Harex國際物流鴻猷大展。

Lonestar Harex國際物流公司執行長黃育琳來自台灣 ，畢業於台灣大學政治系，2019年1月成立該公司，主要經營FedEx全球快遞折扣服務、美國寄台灣包關稅集運物流，郵寄服務涵蓋全球。美國寄送台灣的貨運量更是高居全美第三。

參與剪綵的貴賓高與綵球，慶賀開幕。（記者封昌明／攝影）

此台資公司主要以網路服務，只需上網填寫表單(https://lsharex.com)及付款，即可收到運單寄送包裹，因此無論身處哪一州都可以使用該公司寄件服務。此次在休士頓華埠設立新倉，除希望擴大營運外，並盼為台灣客群提供更直接和完善的服務。