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德大陳鳳山教授 獲促進全球化成就獎

【休士頓訊】
羅復文處長頒贈賀狀表揚德州大學聖安東尼奧分校台裔陳鳳山教授促成該校與台灣高等教育機構合作推動國際科研交流與人才培育。（駐休士頓台北經文處提供）
羅復文處長頒贈賀狀表揚德州大學聖安東尼奧分校台裔陳鳳山教授促成該校與台灣高等教育機構合作推動國際科研交流與人才培育。（駐休士頓台北經文處提供）

美國德州大學聖安東尼分校(UTSA)校長Taylor Eighmy 上月頒贈「促進全球化成就獎」予該校傑出講座教授陳鳳山博士，表彰他促成該校與台灣及南韓合作、及多項國際科研交流的傑出貢獻。

陳鳳山博士自2006年起獲聘為UTSA傑出講座教授，2007年創建校級「先進製造與精實系統研究中心 (Center for Advanced Manufacturing and Lean Systems) 」。

陳鳳山畢業於台灣東海大學工業工程學系。1982年來美深造，取得密蘇里大學(The University of Missouri-Columbia)工業工程碩士、博士學位。陳鳳山接受德大禮聘之前，曾任美國維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)工業與系統工程系特聘講座教授並創辦跨維州四所大學的「高性能製造中心 」。

陳鳳山教授獲頒德州大學聖安東尼奧分校「促進全球化」成就獎。（駐休士頓台北經文處提...
陳鳳山教授獲頒德州大學聖安東尼奧分校「促進全球化」成就獎。（駐休士頓台北經文處提供）

陳鳳山曾於1996年榮獲美國總統柯林頓在白宮頒發的「美國總統教授獎」，是當年受獎的九位工程教授之一，也是第一位獲此殊榮的台裔學者。在其多年的學術和工業界生涯，他共獲得數十個不同的獎項。陳鳳山是一位在工業與製造業領域享譽國際的專家和學人，其目前的研究領域包括︰精實系统運用於製造與服務業、精實產品開發設計、精實研發系統、彈性製造系統的設計與分析、智能製造、企業建模與一體化等。他的研究成果發表於諸多威權專業學術刊物和國際學術會議，共有200多篇。他是美國製造工程學術刊物 (Journal of Manufacturing Systems) 的副主編；國際先進製造技術、彈性服務及製造學刊（International Journal of Advanced Manufacturing Technology；Flexible Services and Manufacturing Journal)的主編及主編委員。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長得知上述喜訊後特安排當面致贈賀狀，祝賀陳教授獲得UTSA高度肯定與相關榮譽。

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