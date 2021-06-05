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小狗亂跑、不滿美甲店收費就開轟 德州人用槍令人驚

編譯組／綜合報導
休士頓地區凱蒂市一家美甲店發生店東遭到顧客槍傷事件。(ABC13截圖)
休士頓地區凱蒂市一家美甲店發生店東遭到顧客槍傷事件。(ABC13截圖)

德州可能會因為一件非常小的事情而發生槍擊事件，包括不滿美甲店收費超過自己的預算、甚至是對鄰居小狗看不順眼。德州民眾的用槍時機和動機，有著令外地人不解的德州特色；且正值德州無證攜槍法案即將獲州長簽署之際，更令人對這個擁槍州的治安，感到疑慮。

Angelia Mia Vargas開槍射擊鄰居的狗，子彈彈射卻意外擊傷自家五歲...
Angelia Mia Vargas開槍射擊鄰居的狗，子彈彈射卻意外擊傷自家五歲男孩。（休士頓警局）

休士頓北區24歲的媽媽Angelia Mia Vargas上周末開槍射擊鄰居的狗，沒想到子彈彈射後卻意外擊傷自家五歲男孩。小孩腹部中彈，但送醫後已無大礙。開槍的魯莽媽現已遭逮，並被指控濫射危及他人。

事件發生在上月29日下午2時許，地點為Dunham Road的700街區。鄰居六個月大的拳師犬失控亂竄，怒不可遏的Angelia Mia Vargas因此朝狗開了三槍，其中一槍彈射後擊中自己兒子。

因為Angelia Mia Vargas雖然是朝狗開槍，但中間還隔著公共道路，對面還有兩家住戶，因此她被控濫射危及他人。狗主最後也因為放任小狗亂跑而吃上罰單，不過狗主表示小狗並無大礙，已可自己走動。

另一起槍擊發生在同一天，大休士頓地區凱蒂市（Katy）一家美甲店店東遭到顧客槍傷事件。哈里斯縣警目前已將嫌犯Joana Vara逮捕歸案，並依加重攻擊罪嫌指控。店東傷勢雖重，但送醫治療後，目前狀況穩定。

警方引述目擊者證詞指出，嫌犯與另一名女子當天進入Katy Freeway 21900街區的美甲店，接受手腳指甲的護理，但在結帳時與42歲的店東發生爭執，起因據稱是不滿服務態度與收費過高。

兩人與店東吵過一陣後，Joana Vara付款後先離開店家，另一名女子則繼續和店東爭執。之後Joana Vara再度進入店內，又開始爭執，而店東當時據稱試圖將她們推出店外，Joana Vara之後向店東開槍，然後與另一人一起駕車逃逸。

前述兩案並非重大槍擊事件，但卻是因為日常生活上的小事，竟引當事人輕易掏槍生事。德州參議會通過號允許21歲成年人在沒有許可證的情況攜手槍外出，州長艾伯特(Gerg Abbott)表示會在法案上簽字。對此，哈里斯(Harris)縣警長賀南德茲已嚴辭批評。

德州 槍擊 休士頓

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