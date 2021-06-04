議員罷會 限縮投票法案擱置

德州限制投票法案未在本屆會期結束前表決。(哈里斯縣選務辦公室)

【休士頓訊】在民主黨 州議員集體出走罷會之下，限制投票 法案無法在本屆會期結束前表決，州政府領袖和州議會共和黨 人因為沒料到這招而傻眼，現在SB 7號法案的審核不知何時才能繼續進行。

本屆州議會的會期在5月31日正式結束，當天凌晨州議會兩黨議員還在為SB 7號法案爭論之際，突然民主黨領袖用手機傳訊，叫民主黨議員全部收拾東西回家，讓投票程序無法進行，共和黨領袖頓時傻眼，消息傳到艾伯特州長官邸，州長起床在社交媒體上大罵民主黨議員怠忽職守，但事實已無法改變，該案未能及時通過。

不過民主黨也不必大肆慶祝，州長近日內必會下令州議會召開特別會議，為這項限制投票法案討論表決，民主黨遲早會遭到挫敗。民主黨全國總會DNC主席哈里森(Jaime Harrison)指出，SB 7掛著「預防選舉舞弊」的羊頭，賣的卻是「阻礙少數族裔投票」的狗肉，更危險的實質內容是：它允許掌政者用選舉可能有舞弊的口實，把已經當選的民主黨候選人廢除資格，基本上就是要讓共和黨在德州永遠執政。

因為哈里斯縣和休士頓市是民主黨在德州最大的票倉，受SB 7的影響也最大。民主黨選舉權利律師伊利亞斯(Marc Elias)指出，為了對抗共和黨的無恥作為，民主黨人必須三路進攻：給大企業施壓，讓大企業幫助阻止限制投票法案；大舉出動登記新選民，目標是50萬人；敦促國會制定全國性的平權投票法案，一舉弭平各州共和黨的立法。

伊利亞斯指出，喬治亞州通過限制投票法案以後，包括可口可樂在內的大企業發布聲明，譴責政府官員打壓少數族裔的用心，但是企業完全沒有實質的行動，從這裡可以看出企業只是企圖敷衍一下選民，然後繼續低頭賺少數族裔消費者的錢，民主黨將會制定策略，如果企業只是空談，除了要消費者抵制它們的產品以外，還會指導企業的員工如何在工作上消極怠工，讓企業蒙受實質的損失，這樣企業才會知道光說不練是騙不了人。