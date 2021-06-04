美南大專校友會 獎助學金得主揭曉

【休士頓 訊】今年美南大專院校聯合校友會獎助學金計24名高中生、18名大學生、3名博士班研究生共45人獲獎，總計發出9萬8500元獎助學金。

1.校聯會傳統獎學金得獎者是: 劉世博、江霖緗、鄧嬌嬌、陳威華、馮蔚嵐。社區服務獎一名：Huda Zia。

2.休士頓台北幸安小學校友會獎學金傑出學生獎:游富堯金額3000元。課外活動獎張正美、丁思雅、謝宜彤、德安棣。社區服務獎谷懷文。

3.樓迪善將軍及夫人紀念獎學金得獎者林俐臻。

4.夏元治先生及夫人紀念獎學金得獎者余海倫、劉彥維。

5.張玉瑩女士紀念獎學金得獎者李施惠。

6.台北科技大學校友獎學金得獎者侯喬薰。

7.范增瑩女士紀念獎學金得獎者張睿桓。

8.RLC基金會助學金得獎者是：黃美玲、縱馳宇；佘驊剛、劉家昕、馬寶雪。

9.張東朝先生及夫人紀念獎學金得獎者是：劉安格、薛沛恩、文秋雯、 Andrea Martinez。

10.休士頓台北幸安小學校友會助學金得獎者是：劉家綺、黄允恩、佘崇華。張舜喬。

11.林瑞發先生紀念獎學金得獎者曾凱筠。

12.劉楊秀鶴女士紀念獎學金得獎者Yazmin Lucio。

13.舒喬(Joel Schmieg)先生紀念獎學金得獎者Hera Oduche。

14.馬驥驃博士紀念獎學金得獎者Donald Rolston。

15.校聯會助學金得獎者Madelline Bethancourt Betancourth。

16.顧志慧女士紀念獎學金得獎者Ngoc Quynh Ngan Ngo。

17.凌坤女士紀念獎學金獎者Kymani Gordon。

18.謝文治教授及夫人音樂紀念獎學金得獎者戴光彥。

19.石山地產音樂獎學金得獎者許涵寧。

20.校聯會華裔 青年從政獎學金得獎者林若雅、鍾宇飛。

21.校聯會青年領導才能/社區服務獎學金得獎者陳伊瑋、葉佳宜。

22.國際台北大師星秀音樂節獎學金得獎者李昀。

有關獎學金事宜，請洽美南大專院校聯合校友會獎助學金召集人鄭大展 281-919-9576 或聯絡人 戴珮青 281-536-5132。