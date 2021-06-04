插畫家林廉恩 奪義大利波隆那書展拉加茲獎

台灣插畫家林廉恩以拼貼書《HOME》榮獲2021年義大利波隆那兒童書展拉加茲獎「故事類」首獎。（林廉恩提供）

【休士頓訊】台灣 書院休士頓辦公室副主任陳譓如傳來台灣插畫家林廉恩的捷報。6月1日義大利 波隆那書展大會宣布，林廉恩以《HOME》勇奪2021年義大利波隆那書展拉加茲獎「Fiction（故事類）」首獎，這也是台灣插畫界第一次獲此殊榮，林廉恩以廢紙拼貼的複合媒材表現手法，向齊柏林導演 空拍台灣意象致敬，畫作表現傑出獲得評審青睞。

台灣新生代插畫家林廉恩，曾於2015年、2018年兩度入選波隆那插畫展，《HOME》是源於2018年入選波隆那插畫之作〈台灣印象〉的出版品，同時也是2021年台北國際書展大獎「兒童及青少年獎」首獎。林廉恩提到，當初有感於齊柏林導演的離世，便決定以台灣風景為主題，以廢紙拼貼出對「家」的想像，並搭配簡單圖文，沒想到獲拉加茲獎「故事類」首獎，讓她不可置信地連呼意外。

對林廉恩來說，創作總離不開生活經驗。從《HOME》封面一排排大小鱗次櫛比的房屋，就展現出林廉恩對「家」的想像，書中除了有她居住的老公寓影子，台北和新北之間連結很多橋，也深深勾引出一段段記憶。

《HOME》最令人驚艷的，就是以廢紙拼貼的創作方式。林廉恩說自己一直很喜歡拼貼呈現的方式，除了在網路上觀摩國外藝術家創作，平常便會從路邊瘋狂收集簡章、酷卡、報紙、型錄、傳單等廢紙，只要好看就撿。她的第一本拼貼畫作《大嘴龍牽紅線》融合壓克力顏料、膠膜和紙膠帶，《HOME》則是她的第二本拼貼書，其中運用撕紙的方式創作，也是個人突破之作。

林廉恩指出，紙張撕開的纖維很漂亮，結合創作時樂此不疲。《HOME》從2018年開始創作的兩年期間，「很多人以為拼貼很難，其實有時貼比畫還快。」林廉恩認為，除了紙張分類，為了畫面呈現、色調和諧，要找到互相配合、適合的紙材，反而沒那麼好找。另外，她也透露出書背後小故事，原來這本以風景畫為主的拼貼書，書中人物原本不是貼的而是用線條畫，結果被指出和拼貼效果不搭，要求重新改過，讓2019年出版計畫，只好延到2020年出版。林廉恩笑說，相較於2018年圖剛入選波隆那書展時，女兒才三歲，「現在書出版了，女兒已經六歲了。」

此外，台灣插畫家阿尼默台語詩繪本《情批》獲得詩歌類(Poetry)特殊主題獎。