奧斯汀地區四月失業率降 經濟逐步復甦

奧斯汀地區四月失業率降至一年以來最低水平，經濟正在逐步復甦。 （華奧地產提供）

德州 勞動力委員會和美國勞工統計局的數據顯示，2020年4月，經季節性因素調整後的失業率達12.7%，與2021年4月未經調整的4.5%形成鮮明對比，4月份有近1萬人進入就業 崗位。

據「德克薩斯論壇報」報導，州長艾伯特(Greg Abbott)稱，6月26日之後，德州將不再參與任何聯邦失業援助計劃，這可能會刺激一些人重新找工作，失業率可能會繼續下降。其中包括國會今年稍早通過的每周額外300元的福利。

奧斯汀2006年至今，整體就業形勢正逐漸從疫情 中復甦，儘管奧斯汀各重要經濟部門的反彈並不均衡。近幾個月來，失業率一直在上下波動，不過4月份是降至疫情爆發前的最高水平。疫情前的失業率徘徊在3%左右。

根據德州勞動力委員會和奧斯汀商會分析，至今年3月底，在去年3月和4月期間失去的工作崗位中，約86%已經恢復。根據德州勞動力委員會5月21日的聲明，今年4月，德州在休閒和酒店領域增加超過1萬4000個工作崗位。

根據Opportunity Austin的統計，今年到目前為止，已有70多家公司遷往或擴張到奧斯汀地區，承諾創造近1.2萬個就業崗位。

許多公司和人們湧入這裡，希望受益於奧斯汀的人才庫，並享受德州友好的商業環境和相對較低的稅捐。美國人口普查局的數據顯示，從2019年年中到2020年年中，奧斯汀都會人口平均每天增長184人，目前在全國排名第29位，比去年上升了一個位置。

負責經濟發展的官員也關注在疫情中失去工作的人，進行再培訓，以實現特斯拉(Tesla)在當地人才招聘的目標。馬斯克預計，到明年底，該公司正在建設的超級工廠將需超過1萬人，是2020年首次報導的員工數量的兩倍。特斯拉目前在其網站上列出了超過250個奧斯汀的職位空缺。

勞動力解決方案資本地區首席執行官Tamara Atkinson稱，我們正處在一個強勁的招聘環境中，越來越多的企業開業，也有越來越多的企業遷至奧斯汀。

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