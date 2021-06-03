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奧斯汀地區四月失業率降 經濟逐步復甦

記者封昌明／休士頓報導
奧斯汀地區四月失業率降至一年以來最低水平，經濟正在逐步復甦。 （華奧地產提供）
奧斯汀地區四月失業率降至一年以來最低水平，經濟正在逐步復甦。 （華奧地產提供）

德州勞動力委員會和美國勞工統計局的數據顯示，2020年4月，經季節性因素調整後的失業率達12.7%，與2021年4月未經調整的4.5%形成鮮明對比，4月份有近1萬人進入就業崗位。

據「德克薩斯論壇報」報導，州長艾伯特(Greg Abbott)稱，6月26日之後，德州將不再參與任何聯邦失業援助計劃，這可能會刺激一些人重新找工作，失業率可能會繼續下降。其中包括國會今年稍早通過的每周額外300元的福利。

奧斯汀2006年至今，整體就業形勢正逐漸從疫情中復甦，儘管奧斯汀各重要經濟部門的反彈並不均衡。近幾個月來，失業率一直在上下波動，不過4月份是降至疫情爆發前的最高水平。疫情前的失業率徘徊在3%左右。

根據德州勞動力委員會和奧斯汀商會分析，至今年3月底，在去年3月和4月期間失去的工作崗位中，約86%已經恢復。根據德州勞動力委員會5月21日的聲明，今年4月，德州在休閒和酒店領域增加超過1萬4000個工作崗位。

根據Opportunity Austin的統計，今年到目前為止，已有70多家公司遷往或擴張到奧斯汀地區，承諾創造近1.2萬個就業崗位。

許多公司和人們湧入這裡，希望受益於奧斯汀的人才庫，並享受德州友好的商業環境和相對較低的稅捐。美國人口普查局的數據顯示，從2019年年中到2020年年中，奧斯汀都會人口平均每天增長184人，目前在全國排名第29位，比去年上升了一個位置。

負責經濟發展的官員也關注在疫情中失去工作的人，進行再培訓，以實現特斯拉(Tesla)在當地人才招聘的目標。馬斯克預計，到明年底，該公司正在建設的超級工廠將需超過1萬人，是2020年首次報導的員工數量的兩倍。特斯拉目前在其網站上列出了超過250個奧斯汀的職位空缺。

勞動力解決方案資本地區首席執行官Tamara Atkinson稱，我們正處在一個強勁的招聘環境中，越來越多的企業開業，也有越來越多的企業遷至奧斯汀。

華奧地產公司聯繫地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]l.com，網站：www.realinternational.com，微信: yuanlynnlin2。

奧斯汀地區的整體就業數據，正迅速從疫情中復甦。（華奧地產提供）
奧斯汀地區的整體就業數據，正迅速從疫情中復甦。（華奧地產提供）
特斯拉目前在其網站上列出了超過250個奧斯汀的職位空缺。（華奧地產提供）
特斯拉目前在其網站上列出了超過250個奧斯汀的職位空缺。（華奧地產提供）
失業率在州政府各項措施激勵下，正逐步下降。（華奧地產提供）
失業率在州政府各項措施激勵下，正逐步下降。（華奧地產提供）

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