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德州Uber司機戴德生失聯多日 台灣同鄉聯誼會協尋

達拉斯訊
67歲的戴德生住在Killeen目前失聯，達拉斯台灣同鄉聯誼會會長方芸芸請求協尋。（方芸芸提供）
67歲的戴德生住在Killeen目前失聯，達拉斯台灣同鄉聯誼會會長方芸芸請求協尋。（方芸芸提供）

家住奧斯汀都會區Killeen市華裔居民戴德生(Hudson Tai)，上月25日接獲電話駕Uber車外出後未再返家，警方和達拉斯僑界都在協尋。

達拉斯台灣同鄉聯誼會會長方芸芸國殤日當天，接到居住在布蘭諾(Plano)僑胞求助電話，希望協助尋找失蹤多日、67歲的Uber司機戴德生。

Killeen市位在奧斯汀北方55哩處，距達拉斯125哩。據了解，戴德生平日以開Uber為生，他於5月25日晚間8時接到一通電話後出門，離家後，戴太太聯絡多次未果，直到次日凌晨1時收到一個再聯絡短訊後，從此音訊全無。

媒體報導6號電視台報導，26日下午戴德生一度出現在Adams Avenue。 方芸芸提供的消息指出，戴德生所開的Uber車子，出現在其擁有的出租屋前，但經詢問附近鄰居後，沒人得知車子何時停在那裡或何人開來？戴太太隨後向Killeen警局報案。警局公布的協尋網頁下方，多人留言祝戴德生平安回家。

戴德生身高5呎8吋，體重165磅，花白頭髮，棕色眼睛。 他失踪前身穿海軍藍色/淺藍色條紋Polo衫，藍色牛仔褲和黑膠拖鞋。方芸芸呼籲，如果有人知道戴德生先生的下落，請致電（254）501-8800與Killeen警察局聯繫。

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