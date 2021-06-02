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LaneCert Inc快捷培訓 CCIE班多元開課

休士頓訊
全美各州都急需網路工程師。（快捷職業學校提供）
全美各州都急需網路工程師。（快捷職業學校提供）

想成為CCIE這樣的互聯網專家卻要經過2.5小時的資格考試和長達8小時的實驗考試。所以，要通過這樣艱辛的考試，需要專業的講師、經驗的積累和勤奮的練習才可以做到。在德州，LaneCert Inc（快捷培訓）可以幫你實現成為專業的思科認證互聯網專家。

LaneCert Inc （快捷培訓）是德州政府授權的職業學校，幫助喜歡學習互聯網知識和想成為網絡工程師的人實現目標。不論是否有專業背景和基礎知識，不論是學生、失業人員還是想跳槽的工作人士都可以來LaneCert Inc（快捷培訓）學習。

有了CISCO認證，10萬年薪不是夢。（快捷職業學校提供）
有了CISCO認證，10萬年薪不是夢。（快捷職業學校提供）

不要因為擔心自己沒有計算機(電腦)基礎，就放棄做網絡工程師的想法，也不要單純地認為考CCIE是一件花費大量時間和精力也考不好的艱難任務。在LaneCert Inc（快捷培訓），實現這個目標並沒有想像中那麼難。 LaneCert Inc（快捷培訓）大多數講師已擁有多個CCIE的認證和豐富經驗。學員只要4到6個月的全天學習和動手實踐，就能通過CCIE的認證考試。如果你真的是位網絡技術菜鳥，只要多付出兩個月的辛苦，學滿800個小時，也能實現成為CCIE的目標。除了向學生傳授專業網絡實用技能和知識，LaneCert Inc（快捷培訓）還可以按需求提供求職服務，從簡歷修改到模擬面試，幫助學員找到適合的工作。

與其他培訓機構短短幾天或幾周的培訓內容相比，LaneCert Inc（快捷培訓）還有許多獨特優勢：免費重複、小班培訓、一對一輔導和實際操作培訓、中英文雙語授課。所以，在這樣靠譜的培訓學校學習，不怕拿不下CCIE，更不怕找不到工作！

高速互聯網，是DT時代的首選工作。有以下四個原因：職位缺口大，全美國祇有1萬人；工作福利好，十萬以上年薪；工作輕鬆，因為95%以上的時間系統是運行正常的；聘請CCIE的公司都是大公司，可以解決身份的問題。

LaneCert Inc接受失業人員申請免費學習。沒有專業背景要求，零基礎，一張白紙，只有經過800小時的學習和練習，就能成為互聯網專家，起薪12萬美金！適用人群：失業人員，留學生，對現有工作不滿意者。

該校正招聘市場，銷售人員，各大學銷售代理。並提供實行崗位！有底薪！

網站：LaneCert.com。休士頓校區地址：12989 Bellaire Blvd #4A, Houston TX 77072，電話：832-539-3333 / 682-333-3292，每週六1pm-4pm免費公開課。

達拉斯校區地址：2850 W Parker Rd, Plano TX 75075，電話：972-268-7129 / 682-333-3292，每週日1pm-4pm 免費公開課。

洛杉磯分校：1455 Monterey Pass Rd #206 Monterey Park, CA 91754，電話：323-488-0011。

聖地牙哥分校：6360 El Cajon Blvd #101 San Diego, CA 92115，電話：619-331-0468。

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