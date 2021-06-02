休士頓西南管理區響應反仇亞 表揚疫情間慰勞前線義工

西南管理區主席李雄（前排右四）頒狀表揚新冠疫情期間努力奉獻的的義工。 （記者封明昌／攝影）

休士頓 西南管理區主席李雄為配合全美30多個城同步舉行的反仇視亞裔 集會，31日於休士頓辦活動呼應，同時表揚2020年疫情 期間，不顧安危前往第一線慰勞前線英雄的義工們。休士頓大學教授白先慎、華人治安聯防負責人梁晨、李氏公所主席李娟等均列席表達支持。

李雄說，正值5月亞裔傳統月的最後一天，又適逢國殤日，選在當天頒獎別具意義，讓休士頓與全美在同一時間行動發出聲音，展現亞裔力量。參與的城市包括波士頓，芝加哥、洛杉磯、紐約、舊金山、華府 等地，面對休士頓與日俱增的新移民，所有亞裔人士的權利必需獲得重視。

多年在休士頓各種平權運動中現身的休士頓大學教授白先慎，帶來一箱黃色口哨分送民眾。他說，黃哨子運動沒有語言障礎，任何人遇到麻煩都可以透過黃哨子表達意思，這項運動是由全國性的華人組織「百人會」創辦，在他爭取下，下周還會有1萬個口哨送到，希望所有亞裔人士都能以此發聲。

白先慎讚揚所有華人義工的努力讓亞裔力量受到重視，他提及去年發生在密德蘭市一家Sam's超市有亞裔遭到攻擊，該店一名白人員工奮不顧身阻擋更嚴重的事故發生，因此造成手掌只剩40%功能。

經過他們的努力，不但促使Walmart總公司派出私人飛機接送往中華文化中心接受表揚，亞裔社區更在5天內募得10萬元幫助這位英勇員工，亞裔在這次事件中展現的團結令人印象深刻。

東方招牌負責人Franky Lu(圖中）熱心公益。 （記者封昌明／攝影）

梁晨回憶，去年疫情期間，當大家都留在家中避疫時，有一批義工勇敢前往第一線慰勞前線英雄，其中包括警察、消防隊員、各大醫療院所的醫護人員等，義工為他們送上醫療用品、餐盒等物資，讓前線人員備感溫馨。梁晨感謝西南管理區肯定義工的努力。

亞裔商會義工Yvonne陳（圖中）因參與結交了不少好朋友。（記者封昌明／攝影）

亞裔商會的義工Yvonne 陳則表示，疫情期間，她們透過團體合作完成所有運送作業，其中有很多義工都是臨時志願加入，展現一方有難、八方支援的精神；另外還有華夏中文學校的家長們及學生繪畫，將畫貼在物資紙箱上送給前線英雄，警方也將這些兒童的圖畫貼在辦公室門口表達感謝，Yvonne是到警察局送餐時意外發現，觸動她的心弦，同時也有不認識的人透過微信表示要捐錢，疫情期間，同胞們的愛讓她非常感動。