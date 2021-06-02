CCIE認證在手成IT業界搶手貨 入職平均起薪12萬

IT業目前正需要大量人才投入，擁有「思科認證互聯網專家」(CCIE,Cisco Certified Internetwork Expert)資格證書者，更是業者高薪禮聘的對象。

網絡工程師的工作並不像網吧中的網管輕鬆簡單，網絡工程師具備專業的網絡技術理論知識和操作技能，可以從事計算機(電腦)信息系統設計、建設、運行和維護工作。網絡工程師的主要工作包含網絡連接、網絡間的系統配置、網絡線路佈置、網絡安全設置、負責網絡障礙分析、定期對網絡進行優化等。這樣的工作內容不但不簡單，還極富有挑戰性和創造性。

就像學會計的人要考CPA（美國 註冊會計師執照），在美國，想做網絡工程師和專業的互聯網專家就要考CCIE資格證書。 CCIE是美國Cisco（思科）公司推出的專家級認證考試，被認為是IT業最權威的認證。 2003年被評為全球十大IT認證榜首，具有IT終極認證的美稱。

CCIE共有6類技術認證，分別為Routing & Switching（R&S，路由與交換）、Service Provider（SP，電信運營商）、Security（安全）、Collaboration（協作）、Data Center（數據中心）和Wireless（無線）。取得CCIE認證代表了你在專業技術領域中成為一位極具競爭力的人，不僅可以幫你找到薪資豐厚的好工作，還能得到整個行業的認同。

IT是當今最熱門的行業。根據Cisco公司的官方數據統計，美國有18個州和華盛頓特區都缺乏CCIE這樣的網絡工程專家，其中紐約州 、德州、華盛頓特區和加州 的人才缺口最大。截止2013年，全球擁有CCIE認證的網絡工程專家只有3萬8000人，而擁有2個以上技術認證的人還不足3600。因為人才的稀缺，大多數公司只能用高薪資來留住專業人才，所以據統計，CCIE在美國的入職平均起薪是12萬到17萬美元。