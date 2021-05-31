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歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

5人以上 行動診所登門打疫苗

編譯組／綜合報導
德州人現在得以為五人或以上團體，安排免費的疫苗診所車登門服務。(德州兒童醫院)
德州人現在得以為五人或以上團體，安排免費的疫苗診所車登門服務。(德州兒童醫院)

德州紀事報報導，隨著新冠肺炎疫苗需求增加，與致力提升接種率，德州人現在得以為五人或以上團體，安排免費的疫苗診所車登門服務。包括撲克之夜、公園裡的瑜伽課、生日聚會與家庭聚會等，都可加入這個「移動疫苗接種計畫」（mobile vaccination program）。

德州緊急管理單位發言人Seth Christensen說，有五人或以上的團體，可撥打該州疫苗熱線安排行動診所，前往某間民宅、公園、商業場所、公寓等任何民眾想要的地方，晚上或週末也可以。該單位與德州軍務廳（Texas Military Department）負責監督這項計畫。

目前有超過1200萬德州人至少接種一劑疫苗，超過1000萬人（約占12歲及以上符合條件人口的42%）完全接種疫苗。

為讓該州2900萬猶豫不決的居民接種疫苗，仍是相關單位致力挑戰的部分，目前德州疫苗需求放緩，如何接觸這些尚未接種疫苗者，也是相關單位需解決的問題。

行動疫苗接種計畫於今年1月下旬開始時，其重點放在較難抵達的社區、德州農村、老年人等，許多人在自宅接種疫苗，並與團體合作替優先人群接種。

至5月6日，隨著疫苗供應增加，該州弱勢團體接種率提高，德州官員成立行動疫苗接種團隊呼叫中心，通過熱線提供至少十人的團體安排行動診所。

Christensen說，自那時起，中心收到約160多個要求。

該計畫於本周繼續擴大，德州州長艾伯特（Greg Abbott）鼓勵企業、家庭、朋友團體安排行動疫苗接種，讓更多人獲得免疫。

有五人或更多團體的民眾可撥打844-90-TEXAS安排行動診所。

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