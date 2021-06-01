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德州長角牛、野馬 原生非洲北部

奧斯汀訊
德州長角牛源生於非洲。( 德州州立公園)
德州長角牛源生於非洲。( 德州州立公園)

【奧斯汀訊】長角牛(longhorn)與野馬(mustang)是德州的主要象徵之二，但這兩種大型動物都不是德州原生的物種，牠們其實是起源於非洲北部。

　在西班牙帝國統治墨西哥的時代，現今的德州是被稱為「德哈斯」(Tejas) ，住在這裡的人稱為「德哈諾」(Tejano) ，當時德克薩斯是墨西哥的領土。研究德哈諾歷史的組織TexasTejano.com，對德州的歷史有相當深入的了解，該機構的歷史學家魯迪羅德里格茲(Rudi Rodriguez)指出，長角牛與野馬為什麼會在德州發展到今天的數量，可以追溯到600至700年前。

　北非的莫爾人(Moors)佔領「老西班牙」(Old Spain)的時期，統治者不但把原本的宗教和政治制度帶到西班牙施行，連農耕畜牧的方式也一併實行，他們從北非帶來的長角牛和野馬給西班牙催生了新一代的農牧業，比起舊日的方法多有成效。西班牙人把莫爾人趕走以後，新西班牙迅速成長茁壯，變成了全世界最強盛的帝國。

　哥倫布發現新大陸以後，探險家把長角牛和野馬帶到美洲來。聖安東尼奧附近如今還有不少18世紀德哈諾牧場的遺址，離市區最近的一個是威爾森縣(Wilson County)的拉斯卡布拉斯牧場(Rancho de Las Cabras) ，它是當年聖安東尼奧福傳教會的產業，根據教會留下的紀錄冊，這座牧場最鼎盛的時期，一共擁有1000多頭長角牛和30多匹野馬。

德州 墨西哥

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