匿名行善 夫婦為1年級醫科生付學費

德州基督教大學醫學院獲善心捐款付學費。(Texas Christian University網頁)

【福和市訊】德州 一對為善不欲人知的夫婦，捐款替北德州兩所醫學院的一年級醫科學生，支付下一學年的學費，捐款總額為360萬元，受惠學生聽到消息無不愕然，學校恭喜這些幸運的學生之餘，還勉勵他們更努力向學，將來替社會人群服務。

德州基督教大學TCU(Texas Christian University)校長維特鮑斯基尼(Victor Boschini Jr.)指出，醫學院的課業已夠艱難，許多學生還要借債求學，更添心理負擔，醫學生唸完四年平均的學貸高達25萬元，如今這對慈善家願意支付下學年的6萬元學費，對受惠的學生是非常重大的幫助。

另一所受惠的是北德州大學(University of North Texas)醫學院，不過這兩所醫學院其實是合作計畫的結果，2019年才開始培育醫學生，每年招生 60人。

2019年的創院第一屆60名學生，獲得藥業鉅子保羅多曼(Paul Dorman)捐助第一年的學費，去年7月入學的第二屆學生現在又得到匿名善者的資助，這所學院可謂好運連連，新一批受惠的學生預計在2024年畢業，將給德州提供醫界生力軍。醫學生山姆薩葉德(Sam Sayed)是阿靈頓市的居民，他表示剛聽到宣布的時候不敢相信，等確認是真的以後感動得流下淚水。

聯合醫學院的院長史都華弗林(Stuart Flynn)表示，這對夫婦不願公布身分，但全院師生都由衷感激他們的善行，他們在這些醫科學生身上所做的投資 ，將來會給社會大眾帶來許多福祉，並創造出更有人性光輝的社會。