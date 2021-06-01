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台新冠本土確診增327例 死亡個案13例　

男童染疫後嗜睡 醫：得多重發炎症

編譯組
阿比林市男童卡森感染新冠後併發多重發炎症，至今仍然每天嗜睡。（WFAA）
阿比林市男童卡森感染新冠後併發多重發炎症，至今仍然每天嗜睡。（WFAA）

編譯組／綜合報導

 

阿比林市（Abilene）11男童卡森（Cason）去年11月感染新冠後，開始失去以往的活力，每天都在睡，醒來等吃飯時也會睡著。最後福和市的庫克兒童醫院（Cook Children's Medical Center）診斷他得了小兒多重發炎症（MIS-C），醫師說，目前只碰到94起新冠併發MIS-C的案例，全美也只有不到3000例。

 

但是此一罕見疾病卻讓媽媽艾伯特（Angie Abbott）很擔憂。她接受達福地區WFAA電視台訪問時表示，卡森常常一睡就到下午2時，然後起來要吃的，當她準備東西給卡森時，卡森就又在沙發上睡著了。

 

媽媽說，卡森現在除了被診斷出MIS-C，還被認定為慢性新冠患者（Long COVID），因此相關病徵都會持續出現，包括疲累、關節痛，還會發燒、退燒、又再發燒。艾伯特說，她現在已經不知道到底是MIS-C、還是慢性新冠讓她兒子變成這樣了。

 

庫克兒童醫院的小兒傳染病主任惠沃斯（Suzanne Whitworth）表示，卡森的例子凸顯，所有家長都該注意小孩的狀況，就算沒有症狀也可能接觸到新冠病毒。而MIS-C 的症狀，小兒通常感染後四到六周才會出現，包括高燒、發炎、上腹明顯疼痛、嘔吐、腹瀉等等，有些嚴重的案例甚至得送醫救治。另外有些個案還會冒疹子。

庫克

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