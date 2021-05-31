我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

休士頓紀念高中 3組三胞胎和18對雙胞胎一起畢業

陳德安
紀念高中今年然有三組三胞胎和18對雙胞胎一起畢業，(Memorial High School推特)
紀念高中今年然有三組三胞胎和18對雙胞胎一起畢業，(Memorial High School推特)

休士頓訊】休士頓紀念高中(Memorial High School)今年的畢業典禮中，竟然有三組三胞胎、18對雙胞胎一起畢業，這可能創下了全國紀錄。

休士頓紀念高中本屆的畢業典禮在21日(周五)舉行，667名畢業生中有三組是三胞胎(triplets) ，另外還有18對雙胞胎(twins)，所以有許多重複的姓氏，不知情的人還以為報幕的人唸錯了。西語裔的賈西亞(Garcias)家，畢業的亞歷山大(Alexander) 、妮娜(Nina)和賽斯(Seth)表示，過去三人最多分開兩三個星期，有時候是因為夏令營，有時是因為分別遠行，但今年秋季各自去上大學以後，可能只有寒暑假才會再相聚。

這件新聞是由休士頓的ABC新聞第13台首先報導，該台的女主播吉娜蓋斯頓艾利(Gina Gaston Elie)的三胞胎蓋斯頓(Gaston) 、蘿倫(Lauren)和格倫(Glenn)也在那天畢業，他們是非洲裔的家庭。

另一組是貝森闊(Bethancourts) 三胞胎，他們是白人家庭的孩子，艾賽克貝森闊(Isaac Bethancourt)表示，過去17年三個人總是形影不離，在學校碰到麻煩可以找到人撐腰，功課有問題隨時可以問，現在要分開去上大學了，才突然體認到將來一切都只能靠自己。

許多畢業生表示，過去一年多因為疫情的影響，大家很少到學校去，各項運動和活動也幾乎停辦，所以經歷的高中最後一年非常奇特，沒有真正享受到高中「老鬼」的體驗，但至少不像2020年那屆，連畢業典禮也被取消了。

休士頓 疫情

上一則

奧斯汀棒球隊、北德州壘球隊 被寄予厚望

下一則

疫後 德州人工受孕增近3成

延伸閱讀

休士頓警護家暴女返家 驚見陌生男屍

休士頓警護家暴女返家 驚見陌生男屍
加州德州那兒好 過來人細比較

加州德州那兒好 過來人細比較
大休士頓地區3僑務委員就任

大休士頓地區3僑務委員就任
無視台北3級警戒 私校堅持辦畢業典禮 校方：仇富嗎

無視台北3級警戒 私校堅持辦畢業典禮 校方：仇富嗎
楊采妮47歲生日 老公、雙胞胎兒子送驚喜

楊采妮47歲生日 老公、雙胞胎兒子送驚喜
亞洲餐館月 本周末盛大登場

亞洲餐館月 本周末盛大登場

熱門新聞

一些有瑕疵的硬幣，如今可能也有其價值。（ABC截圖）

花用硬幣前看一眼 它可能價值數萬倍

2021-05-24 20:41
莎柯伊的Instagram留言板至今仍有鐵粉持續發聲。（莎柯伊Instagram）

網紅遭裸身棄屍 兇嫌湮滅DNA

2021-05-25 21:27
聯合航空即日起推出打疫苗送大獎活動。(聯航臉書)

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

2021-05-24 11:37
安歌塢高中畢業生布徹決定入讀普林斯頓大學。(Christopher Butcher)

「同學多是亞裔，曾想改變膚色」 非裔青年被6藤校錄取

2021-05-26 16:16
善用省錢祕方就能便易買到日常用品。（ABC）

全美物價飛漲 教你三個超市購物省錢祕方

2021-05-26 22:24
涉嫌參與未成年性侵的Chonda Shalett Williams和Christina Michelle McKay。（哈里斯縣警局）

德州男警自殺 扯出兩女同僚共犯

2021-05-23 21:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險