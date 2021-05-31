休士頓紀念高中 3組三胞胎和18對雙胞胎一起畢業

紀念高中今年然有三組三胞胎和18對雙胞胎一起畢業，(Memorial High School推特)

【休士頓 訊】休士頓紀念高中(Memorial High School)今年的畢業典禮中，竟然有三組三胞胎、18對雙胞胎一起畢業，這可能創下了全國紀錄。

休士頓紀念高中本屆的畢業典禮在21日(周五)舉行，667名畢業生中有三組是三胞胎(triplets) ，另外還有18對雙胞胎(twins)，所以有許多重複的姓氏，不知情的人還以為報幕的人唸錯了。西語裔的賈西亞(Garcias)家，畢業的亞歷山大(Alexander) 、妮娜(Nina)和賽斯(Seth)表示，過去三人最多分開兩三個星期，有時候是因為夏令營，有時是因為分別遠行，但今年秋季各自去上大學以後，可能只有寒暑假才會再相聚。

這件新聞是由休士頓的ABC新聞第13台首先報導，該台的女主播吉娜蓋斯頓艾利(Gina Gaston Elie)的三胞胎蓋斯頓(Gaston) 、蘿倫(Lauren)和格倫(Glenn)也在那天畢業，他們是非洲裔的家庭。

另一組是貝森闊(Bethancourts) 三胞胎，他們是白人家庭的孩子，艾賽克貝森闊(Isaac Bethancourt)表示，過去17年三個人總是形影不離，在學校碰到麻煩可以找到人撐腰，功課有問題隨時可以問，現在要分開去上大學了，才突然體認到將來一切都只能靠自己。

許多畢業生表示，過去一年多因為疫情 的影響，大家很少到學校去，各項運動和活動也幾乎停辦，所以經歷的高中最後一年非常奇特，沒有真正享受到高中「老鬼」的體驗，但至少不像2020年那屆，連畢業典禮也被取消了。