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台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

疫情減緩 專家：國殤日週末仍應謹慎

編譯組／綜合報導
水中嬉戲也需小心傳播新冠病毒。(Unsplash)
水中嬉戲也需小心傳播新冠病毒。(Unsplash)

FOX 26電視台報導，儘管新冠肺炎疫情在德州已大幅下降，但面對國殤日長週末，專家呼籲部分人士仍應保持謹慎，水中嬉戲也需小心。

休士頓衛生局（Houston Health Authority）David Persse博士指出，儘管疫情大幅下降，但休士頓每天仍有約70名新染疫的患者住院，「有些人仍應保持謹慎。」

他說，「若尚未接種疫苗的老年人，尚未接種疫苗的慢性病患者，和很多年幼的孩子或20多歲年輕人在一起，那麼可能仍需有一點擔心。雖然疫情已大大改善，但我們尚未完全擺脫。」

若已接種疫苗，Persse也認為仍須小心。他已完全接種疫苗，但仍避開壅擠的人群。

若在水中嬉戲，是否會影響新冠肺炎傳播？對此Persse說，「水本身不會有問題，但風險是若有人在水中游泳不小心喝到水嗆到咳嗽」他說，「孩子們經常互相潑水玩耍，咳嗽聲持續不斷，若出現一名遭感染的孩子，吸了點水開始咳嗽，就成了風險所在。」

但他指出，這種病毒在水中或表面的穩定性，不若去年想像的那麼穩定，雖然可在這種環境中存活時間不長，但與空氣傳播的病毒相比，在水中傳染的可能性小得多。

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