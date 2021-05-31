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休士頓隱藏版亞洲美食 大公開

編譯組／綜合報導 
休士頓人必買的亞洲美食之一，黑焦糖珍珠奶茶。（KHOU）
休士頓人必買的亞洲美食之一，黑焦糖珍珠奶茶。（KHOU）

休士頓的中國城其實不只中式料理，還有很多隱藏版的亞洲美食。KHOU電視台為了亞太傳統月特別製作專題，介紹這些美食與甜點。 

．Dynasty Plaza的Snowy Village，特製韓式「冰雪」，有點類似台式挫冰或雪花冰，但料的種類更多。除了常見的草莓、紅豆外，還有韓式年糕等特殊口味。 

．Bellaire Boulevard的Mochinut ，專賣日式「麻糬甜甜圈」，因為麻糬的風味與口感，讓美式甜甜圈更添Q感的嚼勁，也使吃甜甜圈更為有趣。 

．Dun Huang Plaza的奉茶（Feng Cha），特製珍奶Dirty Boba除了一般都有的鮮奶、珍珠，頂部加了一層黑焦糖，在以特殊的火烤手法烘製後，表面口感直追法式焦糖布蕾。 

．Fortune Court Shopping Center 的舞伎（Matcha Café Maiko），除了抹茶奶茶，還能吃到各樣與抹茶有關的甜點，甚至包括24K金箔的抹茶甜筒。 

．Bellaire Boulevard的Linda's Tropical Fruits，榴槤、荔枝、火龍果等東南亞水果一應俱全，還可以喝到鮮果冰沙。

休士頓人必買的亞洲美食之一，韓式雪花冰。（KHOU）
休士頓人必買的亞洲美食之一，韓式雪花冰。（KHOU）
休士頓人必買的亞洲美食之一，日系麻糬甜甜圈。（KHOU）
休士頓人必買的亞洲美食之一，日系麻糬甜甜圈。（KHOU）

美食 Boulevard 東南亞

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