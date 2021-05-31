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曾淪落街頭 非裔生獲大學運動獎學金

陳德安
阿丁度已是密蘇里州西南浸信大學的學生。(Southwest Baptist University
阿丁度已是密蘇里州西南浸信大學的學生。(Southwest Baptist University

【達拉斯訊】阿靈頓一所高中的12年級男生，一年多前第一次摸到美式足球，他總共只參加過兩場正式比賽，後來又淪落街頭，但在教練的鄭重推薦下，一所大學接受了他的入學申請並提供運動獎學金。

　雅虎新聞報導，雷斯利阿丁度(Leslie Adindu)是在2019年從非洲奈及利亞(Nigeria)來到美國的，在非洲大家只玩用腳踢的足球，他從來沒碰過橄欖形的足球。在阿靈頓高地高中(Arlington Heights High School)讀書的時候，同學教他丟美式足球，因為他的體型高壯，校隊教練查爾斯培瑞(Charles Perry)認為他適合打美式足球，把他徵召進校隊，但他僅僅參加過兩場校際的比賽。

　2020年球季被疫情中斷，但即使沒有疫情的影響，他也會因為超齡而不能繼續打高中美式足球。疫情期間球隊用虛擬會議的方式集訓，但阿丁度從來沒有參加，大家原本以為他可能回非洲去了。後來有人發現他住在福和市的遊民收容所，原來他和父親起了一場激烈的衝突，父親搬到別州去的時候沒有帶他同行。

　因為沒有比賽，大學的球探並不知道阿丁度的存在，培瑞教練因而用球隊分組競賽的方式錄下練習賽的過程，向幾所大學的球探大力推薦阿丁度，希望替這個來自異鄉的「遊子」找到一所大學，最後密蘇里州的西南浸信大學(Southwest Baptist University)發給他入學許可，阿丁度日前正式回覆，秋季班時就會成為該校的新生。

足球 疫情 美國

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